Динамо узнало потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги Чемпионов

Во вторник, 2 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Чемпионов. На этом этапе может сыграть и киевское "Динамо". Если киевляне в третьем раунде пройдут австрийский "Штурм", то сыграют с победителем пары "Бенфика" (Португалия) - "Митьюлланд" (Дания)

По итогам жеребьевки было сформировано шесть пар, победители который пройдут в групповой этап. Добавим, что команды идут двумя путями - по пути Чемпионов и по пути Представителей лиг. "Динамовская" пара попала в число представителей лиг

Участников поделили поровну на сеяных и несеяных в соответствии с их положением в клубном рейтинге. Для посева команд используют рейтинг команды из каждой пары с высшим коэффициентом. Пара "Динамо" попала в число не сеяных.

Результаты жеребьевки:

"Динамо" Киев /"Штурм" (Австрия) - " Бенфика" (Португалия)/"Митьюлланд" (Дания)

/"Штурм" (Австрия) - " "Юнион" (Бельгия)/"Рейнджерс" (Шотландия) - "Монако" (Франция)/ПСВ (Нидерланды)

"Монако" (Франция)/ПСВ (Нидерланды) "Копенгаген" (Дания) - "Трабзонспор" (Турция)

"Трабзонспор" (Турция) "Маккаби" Хайфа (Израиль/"Аполлон" Лимасол (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия)/"Пюник" (Армения)

"Карабах" (Азербайджан)/"Ференцварош" (Венгрия) - "Шериф" (Молдова)/"Виктория" (Чехия)﻿

"Буде-Глимт" (Норвегия)/"Жальгирис" (Литва) - "Лудогорец" (Болгария)/"Динамо" Загреб

*Жирным шрифтом выделены сеяные пары

Матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов пройдут 16/17 и 23/24 августа. Победители присоединятся к 26 командам на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравшие команды попадут в групповой этап Лиги Европы (жеребьевка 26 августа).

UA-Футбол 13:16 Последняя пара: "Юнион" (Бельгия)/"Рейнджерс" (Шотландия) - "Монако" (Франция)/ПСВ (Нидерланды)

UA-Футбол 13:14 И вновь "Бенфика"! "Динамо" Киев/"Штурм" (Австрия) - "Бенфика" (Португалия)/"Митьюлланд" (Дания)

UA-Футбол 13:13 Переходим к Пути представителей лиг. То есть сейчас узнаем соперника для Динамо

UA-Футбол 13:12 "Копенгаген" (Дания) - "Трабзонспор" (Турция)

UA-Футбол 13:11 "Буде-Глимт" (Норвегия)/"Жальгирис" (Литва) - "Лудогорец" (Болгария)/"Динамо" Загреб

UA-Футбол 13:11 "Маккаби" Хайфа (Израиль)/"Аполлон" Лимасол (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия)/"Пюник" (Армения)

UA-Футбол 13:10 Начинаем с Пути Чемпионов. Первая пара: "Карабах" (Азербайджан)/"Ференцварош" (Венгрия) - "Шериф" (Молдова)/"Виктория" (Чехия)﻿

UA-Футбол 13:06 Том Берлоу - ответственный за проведения соревнований под эгидой УЕФА - рассказывает о процедуре. Это о пути чемпионов и пути представителей лиг, сеяных и не сеяных и так далее.

UA-Футбол 13:03 В начале церемонии УЕФА традицонно поддержал Украину в ее борьбе с агрессором.