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Динамо узнало потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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(3 голосов)

Представитель Португалии либо Дании

Динамо узнало потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги Чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 2 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Чемпионов. На этом этапе может сыграть и киевское "Динамо". Если киевляне в третьем раунде пройдут австрийский "Штурм", то сыграют с победителем пары "Бенфика" (Португалия) - "Митьюлланд" (Дания)

По итогам жеребьевки было сформировано шесть пар, победители который пройдут в групповой этап. Добавим, что команды идут двумя путями - по пути Чемпионов и по пути Представителей лиг. "Динамовская" пара попала в число представителей лиг

Участников поделили поровну на сеяных и несеяных в соответствии с их положением в клубном рейтинге. Для посева команд используют рейтинг команды из каждой пары с высшим коэффициентом. Пара "Динамо" попала в число не сеяных.

Результаты жеребьевки:

  • "Динамо" Киев/"Штурм" (Австрия) - "Бенфика" (Португалия)/"Митьюлланд" (Дания)
  • "Юнион" (Бельгия)/"Рейнджерс" (Шотландия) - "Монако" (Франция)/ПСВ (Нидерланды)
  • "Копенгаген" (Дания) - "Трабзонспор" (Турция)
  • "Маккаби" Хайфа (Израиль/"Аполлон" Лимасол (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия)/"Пюник" (Армения)
  • "Карабах" (Азербайджан)/"Ференцварош" (Венгрия) - "Шериф" (Молдова)/"Виктория" (Чехия)﻿
  • "Буде-Глимт" (Норвегия)/"Жальгирис" (Литва) - "Лудогорец" (Болгария)/"Динамо" Загреб

*Жирным шрифтом выделены сеяные пары

Матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов пройдут 16/17 и 23/24 августа. Победители присоединятся к 26 командам на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравшие команды попадут в групповой этап Лиги Европы (жеребьевка 26 августа).

UA-Футбол UA-Футбол
13:16

Последняя пара:

"Юнион" (Бельгия)/"Рейнджерс" (Шотландия) - "Монако" (Франция)/ПСВ (Нидерланды)

UA-Футбол UA-Футбол
13:14

И вновь "Бенфика"!

"Динамо" Киев/"Штурм" (Австрия) - "Бенфика" (Португалия)/"Митьюлланд" (Дания)

UA-Футбол UA-Футбол
13:13

Переходим к Пути представителей лиг. То есть сейчас узнаем соперника для Динамо

UA-Футбол UA-Футбол
13:12

"Копенгаген" (Дания) - "Трабзонспор" (Турция)

UA-Футбол UA-Футбол
13:11

"Буде-Глимт" (Норвегия)/"Жальгирис" (Литва) - "Лудогорец" (Болгария)/"Динамо" Загреб

UA-Футбол UA-Футбол
13:11

"Маккаби" Хайфа (Израиль)/"Аполлон" Лимасол (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия)/"Пюник" (Армения)

UA-Футбол UA-Футбол
13:10

Начинаем с Пути Чемпионов. Первая пара:

"Карабах" (Азербайджан)/"Ференцварош" (Венгрия) - "Шериф" (Молдова)/"Виктория" (Чехия)﻿

 

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13:06

Том Берлоу - ответственный за проведения соревнований под эгидой УЕФА - рассказывает о процедуре. Это о пути чемпионов и пути представителей лиг, сеяных и не сеяных и так далее. 

UA-Футбол UA-Футбол
13:03

В начале церемонии УЕФА традицонно поддержал Украину в ее борьбе с агрессором. 

UA-Футбол UA-Футбол
12:59
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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев)
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Комментарии (7)
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Po4eson (Одесса)
02.08.2022 в 15:05
Бенфика - старые знакомые. ). Хотя Динамо - Бенфика вероятность 25%
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
02.08.2022 в 14:23
Поганий жереб ( Але давайте спочатку австрійців пройдемо
Ответить
0
0
avatar
хутин пуйло 88 (Десь там)
02.08.2022 в 13:43
Жесть, то есть кто-то из"Маккаби" Хайфа (Израиль/"Аполлон" Лимасол (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия)/"Пюник" (Армения) попадет в ЛЧ...То же самое с "Карабах" (Азербайджан)/"Ференцварош" (Венгрия) - "Шериф" (Молдова)/"Виктория" (Чехия)﻿"Буде-Глимт" (Норвегия)/"Жальгирис" (Литва) - "Лудогорец" (Болгария)/"Динамо" Загреб
Ответить
+1
0
Андрей(Киев) (Киев)
02.08.2022 в 13:55
Это путь чемпионов всегда так было.
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+2
0
avatar
хутин пуйло 88 (Десь там)
02.08.2022 в 14:13
Ну мля, условный Пьюник в ЛЧ - это жесть
0
0
avatar
vismut (Запорожье)
02.08.2022 в 13:35
А можно сразу в Лигу конференций?
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0
-4
zirka199 (Черкассы)
02.08.2022 в 14:39
А можна прикрити твою пельку, заодно вивчити українську мову і вболівати за українські клуби? Якщо ні, то, сірчанокислий, вболівай тоді за "Торпедо" (Запоріжжя)))
Ответить
+1
-1

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