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Динамо узнало потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги Чемпионов
Представитель Португалии либо Дании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 2 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Чемпионов. На этом этапе может сыграть и киевское "Динамо". Если киевляне в третьем раунде пройдут австрийский "Штурм", то сыграют с победителем пары "Бенфика" (Португалия) - "Митьюлланд" (Дания)
По итогам жеребьевки было сформировано шесть пар, победители который пройдут в групповой этап. Добавим, что команды идут двумя путями - по пути Чемпионов и по пути Представителей лиг. "Динамовская" пара попала в число представителей лиг
Участников поделили поровну на сеяных и несеяных в соответствии с их положением в клубном рейтинге. Для посева команд используют рейтинг команды из каждой пары с высшим коэффициентом. Пара "Динамо" попала в число не сеяных.
Результаты жеребьевки:
- "Динамо" Киев/"Штурм" (Австрия) - "Бенфика" (Португалия)/"Митьюлланд" (Дания)
- "Юнион" (Бельгия)/"Рейнджерс" (Шотландия) - "Монако" (Франция)/ПСВ (Нидерланды)
- "Копенгаген" (Дания) - "Трабзонспор" (Турция)
- "Маккаби" Хайфа (Израиль/"Аполлон" Лимасол (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия)/"Пюник" (Армения)
- "Карабах" (Азербайджан)/"Ференцварош" (Венгрия) - "Шериф" (Молдова)/"Виктория" (Чехия)
- "Буде-Глимт" (Норвегия)/"Жальгирис" (Литва) - "Лудогорец" (Болгария)/"Динамо" Загреб
*Жирным шрифтом выделены сеяные пары
Матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов пройдут 16/17 и 23/24 августа. Победители присоединятся к 26 командам на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравшие команды попадут в групповой этап Лиги Европы (жеребьевка 26 августа).
Последняя пара:
"Юнион" (Бельгия)/"Рейнджерс" (Шотландия) - "Монако" (Франция)/ПСВ (Нидерланды)
И вновь "Бенфика"!
"Динамо" Киев/"Штурм" (Австрия) - "Бенфика" (Португалия)/"Митьюлланд" (Дания)
Переходим к Пути представителей лиг. То есть сейчас узнаем соперника для Динамо
"Копенгаген" (Дания) - "Трабзонспор" (Турция)
"Буде-Глимт" (Норвегия)/"Жальгирис" (Литва) - "Лудогорец" (Болгария)/"Динамо" Загреб
"Маккаби" Хайфа (Израиль)/"Аполлон" Лимасол (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия)/"Пюник" (Армения)
Начинаем с Пути Чемпионов. Первая пара:
"Карабах" (Азербайджан)/"Ференцварош" (Венгрия) - "Шериф" (Молдова)/"Виктория" (Чехия)
Том Берлоу - ответственный за проведения соревнований под эгидой УЕФА - рассказывает о процедуре. Это о пути чемпионов и пути представителей лиг, сеяных и не сеяных и так далее.
В начале церемонии УЕФА традицонно поддержал Украину в ее борьбе с агрессором.
Play-off round draw— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 2, 2022
Nyon, Switzerland
12:00 CET
#UCLdraw
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