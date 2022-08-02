Забарный: Против Штурма будем выкладываться по полной - для всей Украины

Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный дал свой комментарий накануне игры против "Штурма" в отборе ЛЧ.

"Соперник очень хорошо организован, поэтому думаю, что первый матч будет тяжелым, однако при этом и интересным. "Штурм" выделяется командной игрой, умеет и не боится играть в футбол. Они уже выступали на высоком уровне и очень хорошо выглядели в матчах, которые мы пересматривали.

Не могу озвучить установки тренера, это наша внутрикомандная "кухня". Подготовка идет полным ходом. О дополнительной мотивации речь не идет, ведь в нашей стране продолжается война. Каждый сам понимает, ради кого мы будем выходить на поле и сражаться. Приходите на игру и поддержите нас. Мы будем выкладываться по полной - не только для наших болельщиков, но и для всей Украины", - заявил Забарный.

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Матч "Динамо" - "Штурм" состоится в среду, третьего августа.