Яремчук остался в запасе Бенфики на матч ЛЧ - экс-игрок Шахтера вышел в старте

В третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов между собой играют "Бенфика" и "Митьюлланд".

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Стал известен стартовый состав команд. К сожалению, новый тренер лиссабонцев Рогер Шмидт не сделал ставку на Романа Яремчука - украинец оказался в запасе. Что интересно, в основу попал экс-игрок "Шахтера" Давид Нерес.