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Яремчук остался в запасе Бенфики на матч ЛЧ - экс-игрок Шахтера вышел в старте

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

К сожалению

Яремчук остался в запасе Бенфики на матч ЛЧ - экс-игрок Шахтера вышел в старте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов между собой играют "Бенфика" и "Митьюлланд".

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Стал известен стартовый состав команд. К сожалению, новый тренер лиссабонцев Рогер Шмидт не сделал ставку на Романа Яремчука - украинец оказался в запасе. Что интересно, в основу попал экс-игрок "Шахтера" Давид Нерес.

Отметим, что победитель пары "Бенфика" - "Митьюлланд" станет потенциальным соперником "Динамо".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
02.08.2022 в 21:00
Валить ему нужно,они будут воспитанников или молодняк перспективный наигрывать,а Рома будет для ротации
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