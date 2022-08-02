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Яремчук остался в запасе Бенфики на матч ЛЧ - экс-игрок Шахтера вышел в старте
К сожалению
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов между собой играют "Бенфика" и "Митьюлланд".
Стал известен стартовый состав команд. К сожалению, новый тренер лиссабонцев Рогер Шмидт не сделал ставку на Романа Яремчука - украинец оказался в запасе. Что интересно, в основу попал экс-игрок "Шахтера" Давид Нерес.
???? Benfica-Midtjylland❗— Meu Benfica (@MeuBenfica_) August 2, 2022
ONZE DO BENFICA: pic.twitter.com/hmX9TvvX9v
Отметим, что победитель пары "Бенфика" - "Митьюлланд" станет
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