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Новичок Бенфики, перешедший из Шахтера, отличился дублем с ассистов в дебютном матче
Давид Нерес ассистировал на два гола в Лиге чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Бенфика" встречается с "Митьюлланном". По состоянию на 35-ю минуту – счет 2:0 в пользу португальской команды.
Интересно, что двумя результативными действиями отличился новичок "орлов", экс-игрок "Шахтера" Давид Нерес. Он ассистировал Гонсало Рамосу сначала на 16-й минуте, а затем – на 33-й.
Добавим, что Давид Нерес в зимнее трансферное окно перешел в "Шахтер" из "Аякса". Но так и не сыграл за "горняков" ни одного матча. Бразилец был продан в "Бенфику" в пользу старых долгов, которые "Шахтер" имел перед португальским клубом за приобретение Педриньо.
Также отметим, что победитель пары "Бенфика"/"Митьюлланн" может сыграть с "Динамо" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов, если киевляне пройдут "Штурм".
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