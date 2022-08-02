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Новичок Бенфики, перешедший из Шахтера, отличился дублем с ассистов в дебютном матче

Лига Чемпионов
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Давид Нерес ассистировал на два гола в Лиге чемпионов

Новичок Бенфики, перешедший из Шахтера, отличился дублем с ассистов в дебютном матче

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Бенфика" встречается с "Митьюлланном". По состоянию на 35-ю минуту – счет 2:0 в пользу португальской команды.

Интересно, что двумя результативными действиями отличился новичок "орлов", экс-игрок "Шахтера" Давид Нерес. Он ассистировал Гонсало Рамосу сначала на 16-й минуте, а затем – на 33-й.

Добавим, что Давид Нерес в зимнее трансферное окно перешел в "Шахтер" из "Аякса". Но так и не сыграл за "горняков" ни одного матча. Бразилец был продан в "Бенфику" в пользу старых долгов, которые "Шахтер" имел перед португальским клубом за приобретение Педриньо.

Также отметим, что победитель пары "Бенфика"/"Митьюлланн" может сыграть с "Динамо" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов, если киевляне пройдут "Штурм".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Давид Нерес
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