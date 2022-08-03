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Динамо - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Динамо - Штурм: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 03.08.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо
"Динамо" продолжает свой путь в Лиге чемпионов. Во втором квалификационном раунде был пройден "Фенербахче", сейчас на очереди – "Штурм". Австрийцы провели очень качественный прошлый сезон и очень хорошо начали нынешний. В частности, с победы над "Зальцбургом". И все же "Штурм" не является фаворитом противостояния с "Динамо".
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Матч состоится в среду, 3-го августа, в 21:00. Прямую онлайн видео трансляцию обеспечит видеосервис "Сетанта Спорт" (нужна регистрация и подписка). ЗДЕСЬ >>>
Также вы можете смотреть матч на телеканале "2+2", но с пятнадцатиминутной задержкой. Ниже в этой новости есть проигрыватель для видеопросмотра.
Если вас не устраивают условия, вы можете заменить видео АУДИО-трансляцией (доступно по ссылке >>>) или текстовой онлайн-трансляцией (доступно по ссылке >>>)
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