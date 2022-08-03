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С дублерским ассистом экс-игрока Шахтера. Видео голов и обзор матча Бенфика - Мидтьюланн 4:1

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Пять голов увидели зрители, четыре из них забили хозяева

С дублерским ассистом экс-игрока Шахтера. Видео голов и обзор матча Бенфика - Мидтьюланн 4:1

Фото: twitter.com/SLBenfica / Автор невідомий

UA-Футбол
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"Бенфика" еще не юридически, но фактически уже решила задачу по выходу в следующий раунд Лиги чемпионов. Датскому "Митьюланну" отыграть три гола, хоть и на своем поле, против такой "Бенфики" будет очень сложно.

Обращают на себя внимание первый и второй голы "орлов", ведь в них принял участие бывший игрок "Шахтера" Давид Нерес. Что касается Романа Яремчука, он начал поединок на скамье запасных лиссабонцев и появился на поле только за одиннадцать минут до завершения основного времени. А его конкурент – Гонсало Рамос – сегодня оформил хет-трик.

Напомним, что победитель пары "Бенфика" - "Митьюланн" в последнем круге отбора в групповой этап ЛЧ сыграет с победителем противостояния "Динамо" Киев - "Штурм".

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Лига чемпионов. Третья квалификация. Первый матч
"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Мидтьюланн" (Хернинг, Дания) 4:1
Голы: Рамос 17, Рамос 33, Фернандес 40, Рамос 61 – Систо 78

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Мидтьюлланн (Хернинг) Давид Нерес
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Комментарии (1)
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miha (Нежин)
03.08.2022 в 11:33
Якщо буде Бенфіка у Динамо то буде ще гірше ніж в минулому році.
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