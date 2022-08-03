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Матч Динамо – Штурм можно будет увидеть на канале Setants Sports в интернете
Важное уточнение
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Киевское "Динамо" сообщило, где и как можно будет увидеть первый матч третьей квалификации Лиги чемпионов против "Штурма".
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В прямом эфире на телевидении этот матч будет транслироваться по каналу Setanta Sports. В этот раз матч будет доступен на канале, который работает на ОТТ-платформах: MEGOGO, Sweet TV, Volia TV и т.д.
Кроме того, бесплатно игру можно увидеть на платформе Setanta Sports в интернете.
С задержкой в 15 минут игру между "Динамо" и "Штурмом" будет показывать телеканал "2+2". На официальном клубном канале "Динамо ТВ" смотрите игру в записи с 23:20.
Напомним, что стартовый свисток встречи "Динамо" - "Штурм" прозвучит 3 августа в 21:00.
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