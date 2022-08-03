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Матч Динамо – Штурм можно будет увидеть на канале Setants Sports в интернете

Лига Чемпионов
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Матч Динамо – Штурм можно будет увидеть на канале Setants Sports в интернете

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" сообщило, где и как можно будет увидеть первый матч третьей квалификации Лиги чемпионов против "Штурма".

  • Все самые яркие моменты матча Динамо Киев – Штурм доступны в режиме Live в нашем Telegram

В прямом эфире на телевидении этот матч будет транслироваться по каналу Setanta Sports. В этот раз матч будет доступен на канале, который работает на ОТТ-платформах: MEGOGO, Sweet TV, Volia TV и т.д.

Кроме того, бесплатно игру можно увидеть на платформе Setanta Sports в интернете.

С задержкой в ​​15 минут игру между "Динамо" и "Штурмом" будет показывать телеканал "2+2". На официальном клубном канале "Динамо ТВ" смотрите игру в записи с 23:20.

Напомним, что стартовый свисток встречи "Динамо" - "Штурм" прозвучит 3 августа в 21:00.

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В статье: Динамо (Киев) Штурм (Грац) Телевидение Телеканал Setanta Sports
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