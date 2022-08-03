Динамо на заметку: Штурм уже приезжал в Украину, и Металлисту сильно не понравилось

Во дворе стоял август 2009 года, и казалось, что украинский футбол держит бога за бороду.

В прошлом евросезоне "Металлист", "Динамо" и "Шахтер" просто порвали Кубок УЕФА; последние двое померялись силами в полуфинале, а "Горняки" выиграли первый в истории еврокубок. Куда еще выше?

Это сейчас мы знаем, что жизнь очень быстро поставила всех на место. "Шахтер" на пути к ЛЧ споткнулся на "Тимишоаре", "Динамо" – еще хуже – возглавил Газзаев.

Ну, а "Металлист" в реорганизованной Лиге Европы напоролся на австрийский "Штурм", и это тоже было максимально больно.

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Австрийцы накануне первой встречи шутили, что бюджет "Металла" в десять раз больше.

Александр Ярославский на "Металлисте". Фото - metalist.ua

Вероятно, это гипербола, но не критичная. Бюджет детища Ярославского в том сезоне оценивали в 15 млн евро; "Штурм" же проходил процесс финансового оздоровления после банкротства и смены собственника в сезоне-2006/07.

Кстати, этот кризис спровоцировали долги всего на 7,5 млн - копейки для Харькова, где как раз накрывали гигантский стадион для Евро-2012.

Ко всему "Штурм" перед "Металлистом" чуть не вылетел из австрийского кубка от любительского "Сент-Йоханна" – ну как тут без закидывания шапками? Даже опытный Бордиян отмахнулся, мол, конечно, австрийцы нам по зубам, что за вопрос.

Харьковчан должно было насторожить начало сезона - и в УПЛ, и в ЛЕ против "Риеки" команда мучилась, а не играла. Пшеничных не выглядел полноценной заменой Ганчаржику; Девич и Жажа медленно набирали форму; новичок Лысенко всякий раз разочаровывал. Что-то шло не так, но, как говорил Милан Обрадович, "игры нет, зато мы побеждаем".

Милан Обрадович и Марко Девич - звезды "Металлиста" до бразило-аргентинской эры. Фото - metalist.ua

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Фарт и немного самоуверенности – таким приехал "Металлист" в Австрию на первый матч.

И что получил? Острые и упорные контратаки хозяев с первых минут. Вратарь Горяинов был единственным в защите, кто действительно сражался за результат. Защитники позорились чуть ли не в каждом эпизоде.

На 31-й минуте Эдмар проиграл в центре мяч Муратовичу, тот отпасовал вертикально на Даниэля Байхлера, которого Обрадович опекал только номинально - это первый гол.

Уже через несколько минут Байхлер чуть не оформил дубль, пробив из-под сонного Папа Гуйе. А где моменты "Металлиста"? А, вот – Жажа запустил мяч куда-то в сторону пляжа. Маркевич от стыда закрыл руками лицо.

Как наши тогда увезли из Австрии ничью 1:1 – это просто чудо. Его первый и главный автор – атакующий хавбек "Штурма" Якоб Янчер, запоровший два идеальных шанса. Ну, а второй – лайнсмен матча из Нидерландов. Абсолютно все на стадионе видели, что у Дениса Олейника был офсайд, только не он – и так украинец сравнял счет.

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"Видимо, в Граце был не наш день. В прошлом сезоне мы играли гораздо лучше и пока не демонстрируем того футбола, который привыкли видеть наши болельщики. В "Металлисте" много новичков – Еременко, Пшеничных, Шелаев, Лысенко… Жажа пропустил полгода. Новым футболистам нужно время", - оправдывался Олейник.

Маркевич перед ответным матчем говорил еще меньше - лишь надеялся, что домашние стены помогут. Похоже, на тренировках была видна безрадостная картина - иначе зачем сверхъестественные силы? Это же только "Штурм", не "Барселона".

Хотя на поле казалось именно так. В Харькове австрийцы снова выглядели свежее, интереснее, злее. Они быстрее доводили мяч до ударных позиций и делали меньше бесцельных поперечных передач. Пара форвардов Янчер - Байхлер делала с защитой "Металла", что хотела.

Да, частично пассивность в центре объясняли дисквалификации Эдмара и Валяева, однако у "Металлиста" были Слюсар и Шелаев – не последние люди в УПЛ; на новичка Буркхарда возлагали немалые надежды. "Штурм" был бы на седьмом небе, если бы имел такую ​​глубину, но откуда? У него не было денег.

Другой вопрос, что у него была игра. "Металлист" атаковал дома минут 15-20, ничего толкового не создал, а дальше его защитники испоганили все окончательно.

Хонатан Майдана впоследствии сделал великую карьеру в "Ривер Плейте" и играет за него до сих пор, однако в тот вечер он был клоуном. Гол Байхлера полностью на его совести – ну что это за пас?!

Еще дважды команду выручил Горяинов после ляпов Обрадовича и Гуйе – кажется, вратарь снова был единственным, кто действительно хотел выиграть, а не отбывал номер.

Да, весь второй тайм "Металлист" провисел на воротах "Штурма", но моментов не было; полная идейная импотенция у всех сразу. Девич, Жажа, Зезе – ноль; только Олейник напоследок неплохо сходил в проход и почти заработал пенальти, но судья не поверил. Да и контрастировало то падение с духом игры, которую австрийцы выиграли по делу даже без своей травмированной легенды Марио Хааса.

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"Мы играем безобразно. Команда разбалансирована. Такие ошибки, которые допускали Обрадович, Папа – я их не узнаю, и не только сегодня. В команде каждый играет сам за себя, а это ужасный симптом. Коллектива нет", - жаловался Маркевич.

Многие аналитики после той неудачи даже прочили ему отставку; другие, более взвешенные, заговорили о перестройке "Металлиста" во что-то качественно другое. Ярославский послушал вторых.

Жажа хоть и исправился, забив 16 голов в чемпионате, но в новом проекте себя все равно не обнаружил. Новый "Металл" должен был играть каждый день, а не под настроение.

Чтобы это обеспечить, из Латинской Америки выписали Себастьяна Бланко, Джонатана Кристальдо, Кристиана Вильягру, Фининьо, Клейтона Шавьера, Тайсона. Не команда, а золотой фонд УПЛ – особенно двое последних. Даже странно, что при Ярославском они так и не прыгнули выше бронзы. Каждый из легионеров обладал незаурядным характером, но коллектив… скорее, нет. Вероятно, потому и третьи.

Что же касается "Штурма", то он после той победы ожидаемо занял последнее место в группе ЛЕ, но это ничуть не разочаровало австрийцев. Для них сам факт выхода уже был победой.

Клуб без богатого спонсора с камерным стадиончиком на 16,000 мест – на что он мог претендовать? Как только в Австрию зашел концерн "Ред Булл", с главной командой страны стало все ясно. Даже более мощные "Аустрия" и "Рапид" смирились – куда там "Штурму"? Свои главные активы он ежегодно продает, как, например, Келвина Йебоа год назад. Между прочим, рекордный трансфер – на 6,5 млн евро.

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Проход "Металлиста" остается одной из самых знаменитых страниц клубной истории после банкротства.

Нынешний тренер "Штурма" Кристиан Ильцнер. Фото: skysportaustria.at

Ее главного творца – тренера Франко Фоду – вы точно знаете. Именно он во главе сборной Австрии в одни ворота обыграл Андрея Шевченко на Евро-2020.

Футбольная судьба Даниэля Байхлера, забившего в 2009-м оба мяча, сложилась трагически. Он подавал большие надежды, перешел в Бундеслигу, однако хронические травмы колена сломали его еще в 27.

Один только Якоб Янчер до сих пор на месте и, по правде, "Динамо" сильно повезло, что он травмирован. В прошлом сезоне ветеран выдал 16+15. У киевлян индивидуалиста такого уровня нет – даже Цыганков не тянет, и это, пожалуй, симптоматично. Наши больше не фаворит противостояния с австрийцами.

Это 13 лет назад украинский футбол держал богу за бороду, а сейчас едва держится за спасательный круг в виде военного чемпионата, который будут проводить непонятно как и непонятно где. Всё изменилось.

Осталось только изменить счет на табло и на этот раз победить. И пускай это звучит парадоксально, но как там говорил Забарный? Команда настроена выйти и сражаться за всю Украину.

Если так действительно произойдет, "Штурму" будет в разы сложнее, чем в сытом и мирном 2009-м, когда 11 игроков "Металлиста" имели все, чего сейчас нет у "Динамо", однако вышли играть не за страну и даже не за клуб, а каждый сам за себя.