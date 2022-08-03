Стало известно, в какой форме сыграет Динамо против Штурма

Киевское "Динамо" опубликовало цвета формы, в которой команда проведет первый поединок третьей квалификации чемпионской лиги против "Штурма".

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Сегодня на игроках команды Мирчи Луческу будет основной белый комплект с голубым ромбом впереди, белые трусы и гетры. Вратарь "динамовцев" наденет серый комплект амуниции.

"Штурм" проведет эту игру в третьем комплекте формы, имеющий синий цвет. На вратаре гостей будет светло-салатовая экипировка.

Напомним, что матч "Динамо" – "Штурм" начнется 3 августа в 21:00. Ранее мы сообщали, что игру в интернете можно будет увидеть на канале Setanta Sports , работающем на MEGOGO, Sweet.tv и других медиасервисах.



Фото: ФК "Динамо" / Автор неизвестен