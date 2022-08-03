  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Стало известно, в какой форме сыграет Динамо против Штурма
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, в какой форме сыграет Динамо против Штурма

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Домашняя

Стало известно, в какой форме сыграет Динамо против Штурма

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" опубликовало цвета формы, в которой команда проведет первый поединок третьей квалификации чемпионской лиги против "Штурма".

  • Все самые яркие моменты матча Динамо Киев – Штурм доступны в режиме Live в нашем Telegram

Сегодня на игроках команды Мирчи Луческу будет основной белый комплект с голубым ромбом впереди, белые трусы и гетры. Вратарь "динамовцев" наденет серый комплект амуниции.

"Штурм" проведет эту игру в третьем комплекте формы, имеющий синий цвет. На вратаре гостей будет светло-салатовая экипировка.

Напомним, что матч "Динамо" – "Штурм" начнется 3 августа в 21:00. Ранее мы сообщали, что игру в интернете можно будет увидеть на канале Setanta Sports, работающем на MEGOGO, Sweet.tv и других медиасервисах.

Стало известно, в какой форме сыграет Динамо против Штурма - изображение 1
Фото: ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Штурм (Грац)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде