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Стало известно, в какой форме сыграет Динамо против Штурма
Домашняя
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Киевское "Динамо" опубликовало цвета формы, в которой команда проведет первый поединок третьей квалификации чемпионской лиги против "Штурма".
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Сегодня на игроках команды Мирчи Луческу будет основной белый комплект с голубым ромбом впереди, белые трусы и гетры. Вратарь "динамовцев" наденет серый комплект амуниции.
"Штурм" проведет эту игру в третьем комплекте формы, имеющий синий цвет. На вратаре гостей будет светло-салатовая экипировка.
Напомним, что матч "Динамо" – "Штурм" начнется 3 августа в 21:00. Ранее мы сообщали, что игру в интернете
Фото: ФК "Динамо" / Автор неизвестен
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