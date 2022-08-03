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Не Ванат, а Шепелев. Динамо объявило стартовый состав на матч со Штурмом
В рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Фото: ФК Динамо Киев
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сегодня, 3-го августа, "Динамо" сыграет против "Штурма". Стартовый свисток прозвучит в 21.00.
Известно, какой стартовый состав выбрал Мирча Луческу. Беньямина Вербича, переехавшего в Грецию, номинально заменит Виталий Буяльський, на позиции которого в центре поля сыграет Владимир Шепелев.
Бущан – Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко, Шепелев – Цыганков, Буяльський – Беседин.
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