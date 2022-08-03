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Не Ванат, а Шепелев. Динамо объявило стартовый состав на матч со Штурмом

Лига Чемпионов
(3 голосов)

В рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Не Ванат, а Шепелев. Динамо объявило стартовый состав на матч со Штурмом

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сегодня, 3-го августа, "Динамо" сыграет против "Штурма". Стартовый свисток прозвучит в 21.00.

Известно, какой стартовый состав выбрал Мирча Луческу. Беньямина Вербича, переехавшего в Грецию, номинально заменит Виталий Буяльський, на позиции которого в центре поля сыграет Владимир Шепелев.

Бущан – Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко, Шепелев – Цыганков, Буяльський – Беседин.

Онлайн видео трансляцию можно посмотреть ЗДЕСЬ >>> | Текстовая онлайн трансляция поединка – в матч-центре UA-Футбол >>>

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Третий квалификационный раунд
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
03.08.2022 в 19:52
Беседин это просто ужас,искали бы уже форварда
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