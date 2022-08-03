На Суперкубке УЕФА внедрят полуавтоматическую система определения офсайда

УЕФА объявил о начале использования полуавтоматической системы определения офсайда в своих турнирах. Первый раз система будет применена на матче Суперкубка УЕФА между "Реалом" и "Айнтрахтом" в среду, 10 августа.

В Лиге чемпионов система будет использоваться уже начиная с группового этапа будущего сезона-2022/23.

Работа системы будет обеспечиваться специальными камерами, способными фиксировать положение 29 точек на теле каждого футболиста, и датчиком непосредственно в мяче.

Время на принятие решения видеоассистентом рефери должно сократится в среднем с 70 секунд до 25, а зрителям будет демонстрироваться трехмерная модель ситуации.

"УЕФА постоянно ищет новые технологические решения для улучшения игры и поддержки работы арбитров. Эта инновационная система позволит командам ВАР быстрее и точнее определять, был ли офсайд, и тем самым повысить темп игры и согласованность решений.

Система готова к использованию в официальных матчах и внедрена на каждом стадионе, где будет проводиться Лига чемпионов", – сказал руководитель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

Напомним, что матч за Суперкубок УЕФА между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы, "Реалом" и "Айнтрахтом" пройдет 10 августа в 22:00.