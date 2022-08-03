Экс-нападающий Львова и Колоса вышел в основном составе Жальгириса на матч Лиги чемпионов

"Жальгирис" сегодня, третьего августа, проводит первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против норвежского "Буде-Глимта". Матч проходит на чужом для "Жальгириса" поле.

В составе представителя Литвы с первых минут появился бывший нападающий "Львова" и "Колоса" Ренан Оливейра. Всего он провел в УПЛ 53 матча, забил десять голов. Также он дважды отличился в Кубке Украины.

В "Жальгирис" Ренан перешел из "Колоса" в конце марта текущего года на правах аренды. Сейчас литовская команда владеет правами на игрока до первого января 2023-го года. В двадцати матчах за "Жальгирис" на данный момент у Ренана десять голов.

Напомним, что "Жальгирису" уже гарантирован групповой этап одного из трех евротурниров. Это первое подобное достижение в истории литовского футбола.