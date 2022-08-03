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Цыганков травмировался на разминке - в игре против Штурма его заменил джокер Луческу
Универсал Караваев готов восполнить потерю
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В первой игре третьего отборочного раунда ЛЧ между собой играют "Динамо" и "Штурм".
Киевляне еще во время разминки потеряли лидера - травму получил Виктор Цыганков. Луческу принял решение заменить вингера на Александра Караваева, который забил решающий гол "Фенербахче".
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За матчем "Динамо" - "Штурм" вы можете следить с помощью
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