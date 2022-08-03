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Цыганков травмировался на разминке - в игре против Штурма его заменил джокер Луческу

Лига Чемпионов
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Универсал Караваев готов восполнить потерю

Цыганков травмировался на разминке - в игре против Штурма его заменил джокер Луческу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В первой игре третьего отборочного раунда ЛЧ между собой играют "Динамо" и "Штурм".

Киевляне еще во время разминки потеряли лидера - травму получил Виктор Цыганков. Луческу принял решение заменить вингера на Александра Караваева, который забил решающий гол "Фенербахче".

Читайте такжеФенербахче – Динамо Киев. 1:2. Караваев отомстил – Видео победного гола украинской команды

За матчем "Динамо" - "Штурм" вы можете следить с помощью аудио комментария.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Штурм (Грац) Виктор Цыганков
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