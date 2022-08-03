ЛЧ. Динамо - Штурм 1:0. Концептуально сдержанно

"Динамо", как и остальные украинские команды, и так испытывает проблемы с кадрами, а тут еще и перед началом матча выпал Виктор Цыганков. Неприятно, хотя это обстоятельство не снимало с киевлян давление ожиданий. Пройдя "Фенербахче", "Динамо" подняло планку и дало своим болельщикам надежду не только на квалификацию, но и на настоящую Лигу чемпионов. "Штурм" не воспринимался препятствием, которое может стать непроходимым.

Но такие ожидания всегда опасны. Тем, что очень болезненно бьют по самолюбию, если что-то идет не по плану. Матч в Лодзи вроде бы и развивался так, как хотел Луческу – неторопливо, без резких движений, без большого количества позиционных атак "Динамо", - но тревожность была. Тревожность из-за мини-провалов в защите, которыми чудом не воспользовался соперник. Если с ударом Хайрлендера справился Бущан (было далекое расстояние), то Хойлунд с двух убийственных позиций просто простил. Сперва попал в Бущана, а затем не попал в ворота. Способный нападающий, но молодой возраст не позволяет рационально оценивать тот или иной эпизод.

"Динамо" в таких матчах обычно не прощает таких ляпов. Играет по принципу "не забиваешь ты"… Широкая атака закончилась хлестким прострелом с левого фланга от Дубинчака, Беседин тонко пропустил мяч (или даже задел его) на Караваева, а тот из центра площади ворот сильно влепил низом в нижний дальний угол. И это тот игрок, который изначально не был включен в основной состав. Не было бы счастья, да несчастье (с Цыганковым) помогло.

"Динамо" играло с умом – это нужно констатировать. Не было много атак и возни с мячом. Переход на чужую половину поля всегда был осмысленным. Глубокие забегания Кендзёры и Дубинчака, которые потом старались от линии ворот отпасовать назад на набегающих из глубины игроков – это фирменный стиль Луческу, знакомый нам еще со времен работы румына в "Шахтере". Несколько раз "Динамо" еще попыталось этим (и не только) удивить в первом тайме, но удовлетворилось минимальным преимуществом. Не время было рисковать.

Вообще, концептуальная игра – каждый знал, что должен делать. И в такой ситуации еще больше ценится гол Караваева – игрока, который должен был начать встречу на скамейке запасных. Это только доказывает уже сформировавшиеся выводы: дело не в персоналиях, а в коллективных действиях. "Динамо" сегодня строго соблюдало лекала.

Но нужно было забить еще. Для внутреннего самоуспокоения. Беседина вывели на позицию, но он пробил аккуратно в ближайшего оппонента. Сидорчук тоже пробил в своем стиле – существенно выше ворот. Напряжение не ощущалось даже при минимальном преимуществе, даже с учетом таких моментов как удар австрийцев со штрафного (на 64-й минуте). Но "динамовцы" понимали, что еще есть ответный матч. И к нему было бы лучше подойти с более солидным счетом.

Его пытался обеспечить Шапаренко, но и удар Николая пролетел выше ворот. Упорный Беседин пробивал уже и после подачи углового, но что должно случиться, чтобы он забил?! Впрочем, низкая результативность – это не только его проблема в этом матче. Буяльский тоже не попал по воротам с хорошей позиции, Караваев тоже промахнулся там, где можно было бы попасть.

За исключением двух-трех моментов в первом тайме, спокойная, концептуальная, уверенная игра "Динамо". Но дело еще далеко не сделано. Минимальное преимущество всегда оставляет поле для сюрпризов.

ЛЧ. Третий квалификационный раунд. Первый матч

03.08.2022. Польша. Лодзь. Stadion Miejski им. Wladyslawa Krola

Арбитр в поле – Франсуа Летесье (Франция)

"Динамо" (Киев, Украина) – "Штурм" (Грац, Австрия) 1:0

Гол: Караваев 28

"Динамо": Бущан – Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак (Вивчаренко 71) – Сидорчук, Шепелев (Гармаш 71), Шапаренко – Караваев, Буяльский – Беседин (Ванат 83)

"Штурм": Зибенхандль – Газибегович, Аффенгрюбер, Вютрих, Данте (Шнегг 68) – Горенц-Станкович – Хайрлендер (Любич 67), Прасс (Демаку 77) – Хорват – Саркария, Хойлунд (Ланг 89)

Предупреждения: Попов 20, Шепелев 47 – Вютрих 16, Горенц-Станкович 41, Хайрлендер 46