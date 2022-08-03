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Отбор ЛЧ. Полное фиаско Жальгириса и мировая в Баку

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

"Буде-Глимпт" снова в ударе

Отбор ЛЧ. Полное фиаско Жальгириса и мировая в Баку

Фото: FK Bodø/Glimt

Новина українською

Лига Чемпионов, квалификация

3-й раунд отбора, 1-е матчи

Аспмюра, Буде

Буде-Глимт (Норвегия) - Жальгирис (Литва) 5:0

Голы: Ветлесен 33 (п), Пеллегрино 36, Сальвесен 58, Хейбротен 61, Эспейор 90+3

"Буде-Глимт" продолжает сокрушать соперников в родных стенах. Норвежцы впечатлили в прошлом раунде, вынеся "Линфилд" дома после минимального поражения в гостях. Тогда несчастные североирландцы получили 8 мячей в свои ворота. Не намного добрее коллектив Кьетиля Кнутсена отнёсся к "Жальгирису" - литвакам вряд ли удастся отыграть отставание в 5 голов по результатам сегодняшней встречи.

"Буде-Глимт" в этот вечер был на порядок лучше, но 5:0 на табло никак не отображает происходившего на поле. У норвежцев было всего два очевидных голевых момента за 90 минут, но из них они умудрились выжать 5 мячей - истинная безжалостность викингов. Как бы там ни было, но в этой паре уже всё ясно.

Тофик Бахрамов, Баку

Карабах (Азербайджан) - Ференцварош (Венгрия) 1:1

Голы: Квабена 34 - Боли 17

"Карабах" и "Ференцварош" решили перенести всю тяжесть борьбы на ответный матч в Будапеште. Сегодня команды провели абсолютно равный поединок, который просто обязан был закончиться вничью. В первом тайме команды обменялись голами Боли и Квабена.

И если в первой половине ещё присутствовал некий риск, то после перерыва игра полностью засушилась. "Карабах" не хотел вновь оказаться в статусе отстающего, а трусливый Черчесов не решался сыграть на победу при незначительном игровом преимуществе. Может оно и верно - дома с этим будет проще.

Самми Офер, Хайфа

Маккаби Хайфа (Израиль) - Аполлон (Кипр) 4:0

Голы: Пейберн 38 (аг), Али Мохамед 54, 62, Пьеро 79

Удаление: Йованович 61 (гости)

"Маккаби" тоже люто закамбечил в прошлом раунде, уничтожив амбициозный "Олимпиакос" со счётом 0:4 в гостях. Сегодня коллектив Барака Бахара с идентичными показателями на табло уничтожил "Аполлон", сделав ответную игру в Кипре простой формальностью.

"Аполлон" неплохо держался до перерыва, но автогол Пейберна нарушил планы команды Александера Цорнигера. Во второй половине от выдержки киприотов не осталось и следа. Али Мохамед оформил дубль на старте тайма, а затем Пьеро отличился своим очередным голом в отборе, сделав счёт откровенно неприличным. 4:0. Здесь тоже всё ясно.

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В статье: Жальгирис (Вильнюс) Ференцварош (Будапешт) Карабах (Агдам) Будё-Глимт
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.08.2022 в 21:58
Мадяров дальше пускать нельзя. Фашисты.
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+2
0
Карабах
03.08.2022 в 22:36
Русаки так надрываются как будто Ференцварош российская команда...
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