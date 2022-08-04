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Луческу - о победе над Штурмом: Жаль, что не смогли забить второй мяч

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Мистер похвалил команду за хорошую игру

Луческу - о победе над Штурмом: Жаль, что не смогли забить второй мяч

Фото: fcdynamo.com/ автор неизвестен

Новина українською

После победы над "Штурмом" (1:0) в квалификации Лиги чемпионов Мирча Луческу признался, что его команде пришлось непросто главным образом на стартовых минутах.

"Штурм" начал очень быстро и пытался создать нам проблемы. Но нам удалось выстоять перед их прессингом и играть в футбол, контролируя мяч. Соперники оборонялись очень хорошо и плотно, и могу сказать, что матч был сложным для нас. Однако он был тяжелым также и для "Штурма", - заявил тренер.

"Они находятся в лучшем игровом ритме, уже начали чемпионат, а у нас возникли некоторые проблемы перед поединком, когда Цыганков сообщил, что почувствовал боль, и пришлось его срочно заменить в стартовом составе.

В целом, считаю, мы заслужили свой гол, ведь создали больше моментов. Жаль, что не смогли забить второй мяч. У нас были возможности для этого, но мы не нашли решения для голевого завершения атак".

Выделять кого-то из динамовцев Луческу не стал - по его мнению, все внесли вклад в успех.

"Кто впечатлил? Вся команда. Важно, как играет коллектив. Ведь сегодня может хорошо проявить себя один игрок, а в следующем матче – другой. Поэтому нужно стремиться к организованной и дисциплинированной командной игре".

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От сравнений "Штурма" с предыдущим соперником по ЛЧ "Фенербахче" Луческу тоже отказался, акцентировав внимание сугубо на австрийцах.

"Фенербахче" и "Штурм" отличаются по стилю игры. Австрийцы очень хорошо физически подготовлены, сильно начали матч. Они сделали ставку на прессинг и длинные передачи, но после 10 минут игры мы поняли, что происходит на поле, и смогли справиться с этим. Впоследствии "Штурм" отошел в оборону на свою половину поля.

Не так просто контролировать игру с такой командой, как "Штурм". Мы смотрели их матчи с "Зальцбургом", "Галатасараем", "Вольфсбергом" и должны были найти решение, как противостоять прессингу".

Напомним, ответный матч между "Динамо" и "Штурмом" пройдет в австрийском Граце 9 августа.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Штурм (Грац)
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Источник:
ФК "Динамо"

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