Игра со Штурмом – лицо нынешнего Динамо. Феерии не будет даже против слабых соперников

Слова о концепции во вчерашнем отчете о матче "Динамо" – не просто так. Вчера, по видимому, окончательно стало ясно, что не стоит ждать от этого "Динамо" феерической игры. "Брюгге", "Ференцварош", "Фенербахче", "Штурм"… Всегда "Динамо" Мирчи Луческу добывало результат при очень сдержанной, осторожной, рациональной игре. Это лицо нынешнего "Динамо". А попытки уйти в "свободное плавание", как в прошлом году с "Барсой", имели место только в поединках, где заранее нечего было терять.

Состав "Динамо" в четыре раза дороже состава "Штурма". Киевляне проводят в Лиге чемпионов 27-й (!) сезон со времен Независимости, тогда как для "Штурма" это только седьмой такой за всю историю. "Динамовский" тренер работал в пяти разных европейских чемпионатах, среди которых Серия А. Наставник "Штурма" не был нигде, кроме Австрии. И все равно "Динамо" действовало очень сдержанно и осторожно.

997 ТТД, двенадцать ударов по воротам и 1,12 ожидаемых голов (xG) – это точно не о феерии. Это можно называть доминированием, но только при условии, что у соперника провалился план на игру. Замысел "Штурма" легко читался уже на первых минутах: высокий прессинг, быстрый гол, дальше – максимальная плотность на своей половине поля. Все развалилось до руин после гола Караваева. Рассыпалось так, что "Штурм" потерял веру добыть не проигрышный результат (показательные замены во втором тайме – футболисты трусцой, не спеша, уходили с поля), и потерял самообладание (показательное швыряние капитаном повязки при уходе с поля). Хотя вопрос остается открытым: как бы пошла игра, если бы "Штурм" реализовал один из трех своих моментов, возникших в первые 25 минут игры.

Тогда дважды спасал Бущан (после ударов Хайрлендера и Хойлунда) и однажды соперник просто не попал с убийственной позиции (Хойлунд). Этого хватило на 0,75 xG, что немногим отстает от "динамовского". Этого вместе с ударом Прасса хватило для того, чтобы вообще превзойти "Динамо" по показателю попаданий в створ. Но этого не хватило "Штурму" для того, чтобы выбить украинскую команду из равновесия.

Эта задача вообще кажется для соперников коллектива Мирчи Луческу сверхчложной. "Фенербахче" провел огромную часть двух поединков против "Динамо" в атаке, постоянно держал Бущана в напряжении и "облизывал" каркас ворот, но все равно не сломал структуру украинской команды. Ей хватило четырех минут игры в большинстве, чтобы забить гол. Со "Штурмом" хватило 65-ти позиционных атак, чтобы добыть преимущество. При владении мячом более 65-ти процентов.

"Динамо" практически не приходилось играть в отборе – всего 23 попытки, из которых тринадцать успешных. Это потому, что "Штурм" не хотел владеть мячом, а когда получал его, то пытался быстро разогнать атаку. Сами австрийцы, как ни странно, тоже не вступали в отборы (всего 19 попыток). Они создавали эшелонированные линии прессинга, однако далеко не всегда успевали за перемещениями крайних защитников "Динамо". Что и создавало для австрийцев проблемы, а украинцам давало преимущество.

В активе Дубинчака жалких семь единоборств (наименьше в команде после вышедших на замену Вивчаренко, Гармаша и Ваната), однако аж 94 передачи. Из которых одна стала голевой, несмотря на то, что официальные источники записали ассист на Беседина из-за его касания к мячу. За матч Владислав допустил, как и Кендзера, только один фол, что для фланговых защитников нетипично. Но здесь скорее вопрос к сопернику, не навязывавшему борьбу.

Игра в пас – вообще отдельный разговор в контексте вчерашнего поединка. Ни один из игроков креативного плана "Динамо" не осуществил в сумме более 55-ти (!) передач. У Шапаренко их 97, но играл он глубоко, почти на линии с Сергеем Сидорчуком, чуть выше центральных защитников. Мяч лучше всего держался именно в ногах Попова, Забарного и Шапаренко. Четвертым по этому показателю стал Дубинчак.

Многие критикуют Беседина, однако он сыграл полезно. Из пятнадцати передач – все точные. На самом деле, это требования Мирчи Луческу, еще в "Шахтере" практиковавшего оттягивание нападающего (преимущественно это был Луис Адриано) вглубь или на фланг и активное его участие не в завершении, а в конструировании атак. Кроме того, Беседин стал лидером "Динамо (вместе с Шапаренко и Караваевым) по количеству ударов по воротам (три), что свидетельствует о его умении, несмотря на специфические функции на поле, выбирать правильную позицию. Ну а единоборства – это вообще визитная карточка Артема. Лидер "Динамо" и второй игрок матча по количеству проведенных единоборств (19). Шесть выигранных единоборств в воздухе – с запасом лучший показатель в команде.

Ну и персона Караваева… Пожалуй, самое яркое свидетельство концептуальной игры "Динамо". Он стал автором гола, одним из самых полезных игроков команды по показателю заработанных на себе фолов, ударов по воротам, участия в голевых моментах. Набрал самый большой среди футболистов "Динамо" показатель xG ("ожидаемые голы"). При условии, что его не рассматривали игроком основы и с первых минут выпустили только из-за травмы Цыганкова. Исполнители могут меняться даже в последний момент, но структура остается устойчивой. Это и есть стиль, концепция, догматизм.

Мирча Луческу на послематчевой пресс-конференции сказал то, что вертелось на устах большинства тех, кто просмотрел игру и беспокоился о судьбе "Динамо" – жаль, что не забили больше. Несмотря на неудачный старт матча, были все шансы закрыть вопрос выхода в плей-офф еще в Польше. Но это тоже часть сегодняшнего образа "Динамо". Это не та команда, которая будет брать все здесь и сейчас. Это команда, которая умеет и любит терпеть, для которой страдания на поле не являются чем-то унизительными. Терпеть (кто знает, возможно, и страдать) придется через неделю и в Австрии. Но ничего страшного в этом нет.

Фото - ФК "Динамо"

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