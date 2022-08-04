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Штурм остановила вылазка. Акценты зрителя на игре Динамо со Штурмом

Лига Чемпионов
(4 голосов)

Выиграли, но не убедили

Штурм остановила вылазка. Акценты зрителя на игре Динамо со Штурмом

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Главное впечатление от матча – этот соперник действительно оказался полегче предыдущего. По крайней мере, в Лодзи. Если заглянуть в рейтинг УЕФА, то все закономерно: "Фенербахче" находится в нем, попробуем так коряво выразиться, в два раза ниже "Динамо", а "Штурм" - на таком же расстоянии смотрит снизу вверх на турецкий клуб. В принципе, это подтвердилось и составом, и игрой.

Киевляне в состоянии с ним справиться, хотя первый поединок, несмотря на победный счет, окончательно в этом не убедил. И главная наша надежда, пожалуй, на европейский опыт Луческу и компании. Кто-то назовет это классом, но после вчерашней игры лично я бы такими словами не разбрасывался. Забитый мяч да итоговый счет – вот все, что греет душу украинского болельщика. Что ж, на сегодня, и это немало.

Обязательно учтем, что "Динамо" перед этой игрой последовательно лишилось обоих крыльев атаки. Сначала был Вербич, который месяц назад говорил: "Украина очень много мне дала, и я хотел отплатить ей. Поэтому я буду стараться помочь “Динамо” выйти в Лигу чемпионов". Как-то недостарался парень. Вернулся, чтобы уйти.

Штурм остановила вылазка. Акценты зрителя на игре Динамо со Штурмом - изображение 1

Не то, чтобы я его осуждал за это – просто никак не привыкну к тому, что в современной жизни слова ничего не значат. А резюмируя киевский период Вербича, скажу так: ждал от него большего, и заявленные поначалу амбиции в полной мере подтверждены не были. От того же Цыганкова реальной пользы было больше. На мой взгляд, естественно.

Сам Виктор травмировался уже непосредственно на предматчевой разминке. И это был конкретный удар под дых команде Луческу: с Цыганковым и без него ее игра представляет собой, как говорят в Одессе, две большие разницы. Хотя, на сегодня, пожалуй, они не так уж и велики. Невольно вспомнился "черный" анекдот.

- Жанна почему-то была со мной сегодня холодна.
- Что ты хочешь, она и при жизни не отличалась темпераментом.

Таким образом, вместо Вербича слева, что называется, не от хорошей жизни, вышел Шепелев. А Цыганкова справа, уже привычнее, но тоже скорее ситуативно подменил Караваев. Оба, как известно, специалисты иного профиля. Хотя у Караваева и есть подобный опыт в "прошлой жизни". Как бы то ни было, а оба приняли участие в голевой атаке "Динамо" (наряду с Дубинчаком), и посему свою задачу выполнили.

Штурм остановила вылазка. Акценты зрителя на игре Динамо со Штурмом - изображение 2

До перерыва игра смотрелась вполне прилично, пусть все стоящие особого внимания эпизоды и уместились в четверть часа в середине тайма. Сначала "Штурм" пошел на штурм: три момента в течение восьми минут позволяют говорить о том, что он даже практически "наиграл" на гол.

Но затем пришла судьбоносная 28-я минута. И голевая комбинация киевлян, смотревшаяся на этом фоне первой вылазкой осажденных, поставила жирный крест, по сути, на футболе, как таковом. Все, что могу вспомнить после этого – промах Беседина на 73-й минуте, столь очевидный, что и полноценным шансом его не сочтешь.

Рядового зрителя не интересует, кто владел инициативой, и как часто удавалось подойти к штрафной или проникнуть в нее. Исключительно – степень остроты моментов у ворот. Увы… Процент брака в передачах, потери мяча в простых ситуациях, а иной раз, казалось, и отсутствие взаимопонимания свели ее на нет.

Штурм остановила вылазка. Акценты зрителя на игре Динамо со Штурмом - изображение 3

У "Штурма" больше не было возможностей забить – это да. Но и "Динамо" не произвело впечатления. Получилось не пропустить и забить, после чего контролировали игру. Вот и все – радостно выдохнули поклонники традиционного украинского футбола. Не стану с ними спорить – не до жиру. Можно и нужно скромно порадоваться этой победе.

Но не убедили. И перед ответным поединком в Граце мы имеем большой знак вопроса. Ибо нет никакой гарантии, что там "Штурм" будет иметь такой же бледный вид, как последний час в Лодзи. Позволим ли мы ему штурмовать свою крепость по-настоящему? Ну а в том, что сами будем полагаться на редкие вылазки, сомневаться не приходится.

Сказал бы, что домнул Луческу способен преподнести сюрприз, но нет. Не сегодня: быть бы живу. Что такое домнул? Мистер, по-румынски.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Штурм (Грац)
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Комментарии (2)
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cucumber (Киев)
04.08.2022 в 15:11
За всю гру тільки один (!) удар у ствір воріт, який ознаменувався голом. Всі інші спроби були нажаль тільки спробами, бо м'яч йшов поза стійками і перекладиною. Маю надію, що Штурм пройдемо, а ось надалі попадаємо на Бенфіку як кажуть без варіантів. вася огурцов
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чалагач (Киев)
04.08.2022 в 16:00
а міг би рахунок бути 3-1 на нашу користь і тоді зовсім інші описи..
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