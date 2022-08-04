Штурм остановила вылазка. Акценты зрителя на игре Динамо со Штурмом

Главное впечатление от матча – этот соперник действительно оказался полегче предыдущего. По крайней мере, в Лодзи. Если заглянуть в рейтинг УЕФА, то все закономерно: "Фенербахче" находится в нем, попробуем так коряво выразиться, в два раза ниже "Динамо", а "Штурм" - на таком же расстоянии смотрит снизу вверх на турецкий клуб. В принципе, это подтвердилось и составом, и игрой.

Киевляне в состоянии с ним справиться, хотя первый поединок, несмотря на победный счет, окончательно в этом не убедил. И главная наша надежда, пожалуй, на европейский опыт Луческу и компании. Кто-то назовет это классом, но после вчерашней игры лично я бы такими словами не разбрасывался. Забитый мяч да итоговый счет – вот все, что греет душу украинского болельщика. Что ж, на сегодня, и это немало.

Обязательно учтем, что "Динамо" перед этой игрой последовательно лишилось обоих крыльев атаки. Сначала был Вербич, который месяц назад говорил: "Украина очень много мне дала, и я хотел отплатить ей. Поэтому я буду стараться помочь “Динамо” выйти в Лигу чемпионов". Как-то недостарался парень. Вернулся, чтобы уйти.

Не то, чтобы я его осуждал за это – просто никак не привыкну к тому, что в современной жизни слова ничего не значат. А резюмируя киевский период Вербича, скажу так: ждал от него большего, и заявленные поначалу амбиции в полной мере подтверждены не были. От того же Цыганкова реальной пользы было больше. На мой взгляд, естественно.

Сам Виктор травмировался уже непосредственно на предматчевой разминке. И это был конкретный удар под дых команде Луческу: с Цыганковым и без него ее игра представляет собой, как говорят в Одессе, две большие разницы. Хотя, на сегодня, пожалуй, они не так уж и велики. Невольно вспомнился "черный" анекдот.

- Жанна почему-то была со мной сегодня холодна.

- Что ты хочешь, она и при жизни не отличалась темпераментом.

Таким образом, вместо Вербича слева, что называется, не от хорошей жизни, вышел Шепелев. А Цыганкова справа, уже привычнее, но тоже скорее ситуативно подменил Караваев. Оба, как известно, специалисты иного профиля. Хотя у Караваева и есть подобный опыт в "прошлой жизни". Как бы то ни было, а оба приняли участие в голевой атаке "Динамо" (наряду с Дубинчаком), и посему свою задачу выполнили.

До перерыва игра смотрелась вполне прилично, пусть все стоящие особого внимания эпизоды и уместились в четверть часа в середине тайма. Сначала "Штурм" пошел на штурм: три момента в течение восьми минут позволяют говорить о том, что он даже практически "наиграл" на гол.

Но затем пришла судьбоносная 28-я минута. И голевая комбинация киевлян, смотревшаяся на этом фоне первой вылазкой осажденных, поставила жирный крест, по сути, на футболе, как таковом. Все, что могу вспомнить после этого – промах Беседина на 73-й минуте, столь очевидный, что и полноценным шансом его не сочтешь.

Рядового зрителя не интересует, кто владел инициативой, и как часто удавалось подойти к штрафной или проникнуть в нее. Исключительно – степень остроты моментов у ворот. Увы… Процент брака в передачах, потери мяча в простых ситуациях, а иной раз, казалось, и отсутствие взаимопонимания свели ее на нет.

У "Штурма" больше не было возможностей забить – это да. Но и "Динамо" не произвело впечатления. Получилось не пропустить и забить, после чего контролировали игру. Вот и все – радостно выдохнули поклонники традиционного украинского футбола. Не стану с ними спорить – не до жиру. Можно и нужно скромно порадоваться этой победе.

Но не убедили. И перед ответным поединком в Граце мы имеем большой знак вопроса. Ибо нет никакой гарантии, что там "Штурм" будет иметь такой же бледный вид, как последний час в Лодзи. Позволим ли мы ему штурмовать свою крепость по-настоящему? Ну а в том, что сами будем полагаться на редкие вылазки, сомневаться не приходится.

Сказал бы, что домнул Луческу способен преподнести сюрприз, но нет. Не сегодня: быть бы живу. Что такое домнул? Мистер, по-румынски.