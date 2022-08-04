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Ни разу при нем не проиграли. Известно, кто будет судить матч Штурм - Динамо

Лига Чемпионов
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Ни разу при нем не проиграли. Известно, кто будет судить матч Штурм - Динамо

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА назначил арбитра на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между "Штурмом" и "Динамо".

На игре будет работать словацкая бригада во главе с 38-летним Иваном Кружляком.

Он трижды работал на матчах с участием "Динамо". В частности, при его судействе "Динамо" играло вничью с "Лацио" (2018) и "Фенербахче" (2020), а также побеждало "Олимпиакос" (2019).

Примечательно, что с Кружляком также трижды пересекался "Шахтер" и однажды "Днепр", во всех случаях украинские клубы одерживали победу.

Матч "Штурм" – "Динамо" состоится 9-го августа. Первая игра завершилась победой киевлян со счетом 1:0.

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В статье: Динамо (Киев) Штурм (Грац) Иван Кружляк
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