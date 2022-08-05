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Такие скользкие 1:0. В Австрии Штурм прибавит, а вот Динамо – далеко не факт. Аудиомнение #155

Лига Чемпионов
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Такие скользкие 1:0. В Австрии Штурм прибавит, а вот Динамо – далеко не факт. Аудиомнение #155

ФК Динамо Київ

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем первый поединок между "Динамо" и "Штурмом". Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Артем Беседин дает "Динамо" все, кроме голов; также киевлянам в целом не составило труда преодолевать разлаженный прессинг "Штурма". К тому же, оказалось, что австрийцы пребывают не в самой лучшей физической форме. Тем не менее, команде Луческу в любом случае повезло не пропустить до перерыва первой. Как Караваев и Шепелев заставили забыть о Цыганкове и Вербиче, какую оценку можно поставить доминированию "Динамо" в Лодзи – еще больше мыслей внутри подкаста.

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В статье: Мирча Луческу Александр Караваев Виталий Буяльский Лига чемпионов Динамо (Киев) Штурм (Грац) Артем Беседин Владимир Шепелев Виктор Цыганков Беньямин Вербич Подкаст Аудиомнение Аудио Подкасты UA-Футбол
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