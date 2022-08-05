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УЕФА оштрафовал Фенербахче за поведение болельщиков на матче против Динамо

Лига Чемпионов
(2 голосов)

На 50 тысяч

УЕФА оштрафовал Фенербахче за поведение болельщиков на матче против Динамо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Апелляционный орган УЕФА объявил о решении, касательно поведения болельщиков "Фенербахче" во время домашнего матча против "Динамо".

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УЕФА принял решение предупредить "Фенербахче" за ненадлежащее поведение болельщиков своей команды.

Также принято решение оштрафовать "Фенербахче" на 50 тысяч евро и приказать частично закрыть стадион "Фенербахче" во время следующего домашнего еврокубкового матча турецкой команды. Упомянутое частичное закрытие стадиона подлежит испытательному сроку в два года, начиная с даты настоящего решения.

Ранее президент "Фенербахче" заявил, что его клуб не будет извиняться перед Украиной за поведение болельщиков.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (2)
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Lazio1900
05.08.2022 в 21:12
Ну хоть так
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+1
0
avatar
satellite (Харьков)
05.08.2022 в 21:02
Ох и наказали......
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+2
0

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