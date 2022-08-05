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УЕФА оштрафовал Фенербахче за поведение болельщиков на матче против Динамо
На 50 тысяч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Апелляционный орган УЕФА объявил о решении, касательно поведения болельщиков "Фенербахче" во время домашнего матча против "Динамо".
УЕФА принял решение предупредить "Фенербахче" за ненадлежащее поведение болельщиков своей команды.
Также принято решение оштрафовать "Фенербахче" на 50 тысяч евро и приказать частично закрыть стадион "Фенербахче" во время следующего домашнего еврокубкового матча турецкой команды. Упомянутое частичное закрытие стадиона подлежит испытательному сроку в два года, начиная с даты настоящего решения.
Ранее президент "Фенербахче" заявил, что его клуб не будет извиняться перед Украиной за
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