УЕФА оштрафовал Фенербахче за поведение болельщиков на матче против Динамо

Апелляционный орган УЕФА объявил о решении, касательно поведения болельщиков "Фенербахче" во время домашнего матча против "Динамо".

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УЕФА принял решение предупредить "Фенербахче" за ненадлежащее поведение болельщиков своей команды.

Также принято решение оштрафовать "Фенербахче" на 50 тысяч евро и приказать частично закрыть стадион "Фенербахче" во время следующего домашнего еврокубкового матча турецкой команды. Упомянутое частичное закрытие стадиона подлежит испытательному сроку в два года, начиная с даты настоящего решения.