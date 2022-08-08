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Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
Киевляне отправились в австрийский город Грац
Фото: ФК Динамо Киев
В воскресенье, 7 августа, "Динамо" отправилось в австрийский город Грац, где сыграет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против местного "Штурма".
В предстоящем поединке наставник "бело-синих" Мирча Луческу рассчитывает на следующих исполнителей:
Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;
Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера, Антон Боль;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Антон Царенко, Александр Яцык;
Нападающие: Владислав Ванат, Артем Беседин.
Напомним, что после первого матча, который состоялся в Лодзи, "Динамо" имеет преимущество в один мяч. Игра в Граце состоится во вторник, 9 августа. Начало в 21:30 по киевскому времени.
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