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Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом

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Киевляне отправились в австрийский город Грац

Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В воскресенье, 7 августа, "Динамо" отправилось в австрийский город Грац, где сыграет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против местного "Штурма".

В предстоящем поединке наставник "бело-синих" Мирча Луческу рассчитывает на следующих исполнителей:

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера, Антон Боль;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Антон Царенко, Александр Яцык;

Нападающие: Владислав Ванат, Артем Беседин.

Напомним, что после первого матча, который состоялся в Лодзи, "Динамо" имеет преимущество в один мяч. Игра в Граце состоится во вторник, 9 августа. Начало в 21:30 по киевскому времени.

Читайте такжеКараваев: В ответном матче со Штурмом будет очень тяжело. Мы будем тщательно готовиться
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В статье: Динамо (Киев) Штурм (Грац)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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