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Штурм - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Штурм - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.08.2022 ⋊ Лига чемптонов на UA-Футбол

Штурм - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Для "Динамо" в этом сезоне это будет уже четвёртый матч Лиги чемпионов. При том, что во всех остальных турнирах официальных матчей – ноль. Команда не только выполняет турнирную задачу на международной арене, но и приобретает игровой тонус. Пока успешно.

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"Штурм" можно было побеждать в первом матче с большим счетом, но, положа руку на сердце, надо признать, что можно было разгневать судьбу и вообще потерпеть неудачу. Это если бы австрийцы реализовали один из трех своих моментов на старте встречи. Поэтому лучший рецепт – просто отвлечься от результата первого матча (1:0), начав все с чистого листа.

Ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Штурм" – "Динамо" состоится во вторник, девятого августа, в 21:30. Прямая онлайн текстовая трансляция состоится в матче-центре UA-Футбол >>>

Аудио-трансляцию (комментарий событий в живом времени) можно слушать на странице YouTube-канала "Подкасты UA-Футбол" >>>

Что касается видеотрансляции, то ее в прямом эфире обеспечит компания "Сетанта Спорт". Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе компании (www.setantasports.com) после регистрации аккаунта по электронной почте. Бесплатно. Также видео будет доступно на телеканалах "Сетанты" на кабеле и ресурсах MEGOGO, sveet.tv, Воля ТВ и т.д.

Также матч с пятнадцатиминутной задержкой покажет телеканал "2+2". Он также доступен на всех вышеуказанных платформах, кроме того, ловит на Т2 в сельской местности.

Все нюансы борьбы в Таблице коэффициентов. О влиянии "Динамо" на украинскую долю, потенциальные соперники наших и корзины посева – в профильном телеграмм-канале >>>

За границей матч покажут:

  • Австрия – ORF TVthek, ORF eins;
  • Португалия – Canal 11;
  • США – Paramount+.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Штурм (Грац) Третий квалификационный раунд
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