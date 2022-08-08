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Штурм – Динамо. АУДИО онлайн трансляция второго матча 3-го раунда квалификации ЛЧ

Лига Чемпионов
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Штурм – Динамо. АУДИО онлайн трансляция второго матча 3-го раунда квалификации ЛЧ

ФК Динамо Киев

UA-Футбол
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок 3-го раунда квалификации главного клубного европейского турнира между киевским "Динамо" и австрийским "Штурмом".

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В Лодзи подопечные Мирчи Луческу добыли минимальную победу со счетом 1:0, хотя имели шанс обыграть своего оппонента и с более крупными цифрами на табло. Тем не менее, "Штурм" и сам не реализовал несколько ярких вспышек у ворот Бущана. Смогут ли киевляне удержать преимущество? Поднимет ли уровень давления противник? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 9 августа – в 21:25 по киевскому времени.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Штурм (Грац) Трансляция Аудио онлайн стрим Подкасты UA-Футбол
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