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Штурм – Динамо. АУДИО онлайн трансляция второго матча 3-го раунда квалификации ЛЧ
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ФК Динамо Киев
Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок 3-го раунда квалификации главного клубного европейского турнира между киевским "Динамо" и австрийским "Штурмом".
В Лодзи подопечные Мирчи Луческу добыли минимальную победу со счетом 1:0, хотя имели шанс обыграть своего оппонента и с более крупными цифрами на табло. Тем не менее, "Штурм" и сам не реализовал несколько ярких вспышек у ворот Бущана. Смогут ли киевляне удержать преимущество? Поднимет ли уровень давления противник? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 9 августа – в 21:25 по киевскому времени.
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