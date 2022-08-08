ЛЧ. Возможный вылет Рейнджерса как угроза перспективам первой корзины Динамо в ЛЕ, поул-позишн Бенфики

Все ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов на неделе состоятся в один день – девятого августа. Это связано с наличием в календаре Суперкубка УЕФА, под который отведен вечер среды, 10-го августа. Так что "Динамо" будет определять свою судьбу в Граце почти параллельно с матчем "Мидтьюлланн" - "Бенфика", победитель которого может стать соперником киевлян в раунде плей-офф.

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Датско-португальское противостояние примечательно еще и тем, что в нем представителю нашего конкурента в Таблице коэффициентов (Дания) придется делать камбек. Точнее, предстоит попытка отыграть отставание в три мяча. Остальные представители наших конкурентов будут защищать свое преимущество, добытое в первых матчах.

"Жальгирис" (Литва) 19:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) (первый матч – 0:5);

"Буде-Глимт" (Норвегия) (первый матч – 0:5); "Виктория" (Плзень, Чехия) 20:00 "Шериф" (Молдова) (первый матч – 2:1);

(первый матч – 2:1); "Пюник" (Армения) 20:00 "Црвена Звезда" (Сербия) (первый матч – 0:5);

"Црвена Звезда" (Сербия) (первый матч – 0:5); "Мидтьюлланн" (Дания) 20:45 "Бенфика" (Португалия) (первый матч – 1:4);

(первый матч – 1:4); "Динамо" (Загреб, Хорватия) 21:00 "Лудогорец" (Болгария) (первый матч – 2:1);

(первый матч – 2:1); "Штурм" (Австрия) 21:30 "Динамо" (Киев, Украина) (первый матч – 0:1).

Интересно наблюдать также за матчем "Рейнджерс" (Шотландия) 21:45 "Юнион" (Бельгия). Первый матч выиграли бельгийцы 2:0, поставив одного из самых рейтинговых участников квалификации Лиги чемпионов в затруднительное положение.

Это касается "Динамо" (Киев), если учитывать лигоевропейские амбиции киевлян. В случае поражения от "Штурма" или дальше от "Бенфики" / "Мидтьюлланна", представитель Украины переместится именно в группу Лиги Европы, где имеет шансы оказаться в первой корзине при жеребьевке. Для осуществления этого сценария нужно, чтобы из четырех самых рейтинговых команд отбора Лиги чемпионов в группу не прошли максимум две. Это команды:

"Бенфика", "Рейнджерс", "Динамо" (Загреб), "Црвена Звезда".

При попадании в группу Лиги чемпионов "Динамо" (Киев) гарантированно окажется в четвертой корзине. Также уже определена корзина "Шахтера" – третья.

Остальные матчи: