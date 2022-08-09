"У Штурма нет хорошего контроля мяча". Хацкевич уверен в проходе Динамо

Экс-тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился ожиданиями от ответной встречи киевлян со "Штурмом" в третьем раунде Лиги чемпионов. Первая игра завершилась минимальной победой "бело-синих" (1:0).

"Если исходить из первого матча, то было видно, что "Динамо" – команда мастеровитее. У них есть опыт выступления в квалификации и групповом этапе Лиги чемпионов.

На протяжении четырех-пяти лет ребята играют вместе. Этот опыт и сыграл роль в первой игре, благодаря чему удалось забить первый мяч. Да, начало выдалось тяжелым, у "Штурма" были хорошие моменты, но "Динамо" вовремя забило, ребята успокоились, взяли игру под контроль и остудили пыл австрийцев.

Даже в выездной игре "Штурм" в первые минуты достаточно высоко и активно пытались накрывать. Это привело к опасным моментам. Думаю, дома "Штурм" будет играть еще более агрессивно в этом компоненте.

Нужно учесть этот момент, когда первые 15 минут в их исполнении были очень агрессивными. У "Штурма" нет хорошего контроля мяча, они больше используют стандарты и контратаки, но этот высокий прессинг, возможно, был неожиданным и для самих динамовцев.

Команда на протяжении многих лет показывает, что умеет терпеть и, когда нужно, – играть без мяча. Вся команда очень хорошо обороняется. Это основные принципы Луческу – атака выигрывает матчи, оборона выигрывает чемпионаты".

Кроме этого, эксперт отметил, что у "Динамо" неплохо получаются позиционные атаки.

"Также у Динамо неплохо получается быстрый выход из обороны в атаку, но нужно поработать над завершением. Плюс у ребят есть хорошее взаимопонимание для позиционных атак. То, как сегодня будет выглядеть "Динамо" на поле, зависит только от самих ребят".

Голы будут, но не скажу, что много. Вряд ли будет 3:3 или 2:2. Поставлю на то, что "Динамо" точно не проиграет и выйдет в раунд плей-офф, где уже со знакомой "Бенфикой" будет решать – кому выступать в Лиге чемпионов", - подытожил Хацкевич.

Напомним, ответный матч "Штурм" - "Динамо" состоится уже сегодня, 9 августа в Граце на стадионе "Грац-Либенау". Начало — в 21:30 по киевскому времени.