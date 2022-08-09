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Штурм – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Штурм - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 09.08.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Штурм – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
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В первом матче противостояние "Динамо" выиграло со счётом 1:0. Преимущество заметное, но не определяющее. Мирча Луческу говорил перед матчем, что будет тяжело под давлением соперника, что у "Штурма" есть шансы отыграться. Но "Динамо" богато опытом подобных испытаний. Команда даже в трудных условиях доказывает свои амбиции быть среди лучших коллективов Европы. Выездной матч со "Штурмом" – один из шагов на этом пути.

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Матч состоится во вторник, девятого августа 2022-го года, в 21:30. Прямую онлайн текстовую трансляцию можно просмотреть в матч-центре UA-Футбол >>>

Аудио-трансляция – YouTube-канал "Подкасты UA-Футбол" >>>

Видеотрансляцию обеспечит видеосервис "Сетанта Спорт". Для просмотра нужно зарегистрироваться через электронную почту. Это бесплатно. Также мат доступен на линейных телеканалах Сетанты на видеосервисе MEGOGO. Просмотр предлагаем вам в этой новости.

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Также матч будет доступен на телеканале "2+2", но с пятнадцатиминутной задержкой.

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В статье: Динамо (Киев) Штурм (Грац) Третий квалификационный раунд
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