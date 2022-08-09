Штурм в начале столетия уже играл в группе ЛЧ и даже выходил из нее. Все благодаря боснийскому гению

До событий сезона 2021/22 "Штурм" оставался единственным австрийским клубом, прошедшим групповой раунд Лиги чемпионов. В осенней части "Зальцбург" повторил достижение, чем дал повод журналистам поднять на поверхность историю более чем двадцатилетней давности.

Так на авансцену, хоть и на время, снова вышел Ивица Осим — тренер, который своими руками создал сказку конца 90-х. Журналисты говорили много, искали параллели, хвалили 80-летнего специалиста — словом, всячески раздували вкусный инфопривод.

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В феврале-марте "Зальцбург" встретился с "Баварией", дал бой и вылетел, после чего об Осиме быстро забыли. К маю - 1 числа, за пять дней до своего дня рождения, босниец умер из-за проблем, связанных с перенесенным инсультом.

"Штурм" посодействовал пышным похоронам, собрал полный стадион, почтенные дядюшки взяли слово, обещали открыть памятник и вспоминали дни, когда трава была зеленее, а их клуб трижды подряд выступал в группе ЛЧ. Ирония судьбы состоит в том, что в 2002-м руководство штирийцев сделало все, чтобы знаменитый специалист удалился. После чего команда ни разу не прыгала в турнире столь высоко.

Как закладывался фундамент

Осим вряд ли бы возглавил Штурм, если бы не товарищеская просьба. В 1976-м 35-летний полузащитник вернулся в Страсбур — этим жестом надеялся помочь команде выбраться из кризиса. Эльзасцы как раз выбыли в Лигу 2, провалили процедуру слияния с местным клубом "Пьерро" (пусть и любительским, но укомплектованным талантливой молодежью), из-за долгов потеряли ряд футболистов и теперь хватались за любую соломинку.

Вместе с Осимом пришел некий Хайнц Шильхер — в будущем известный функционер и скаут (особенно хорошо зарекомендовал себя в этом амплуа в "Аяксе"). Шильхера назначили играющим тренером, а он со своей стороны оценил важность фигуры Ивицы — так зародилась крепкая дружба, спустя 18 лет сыгравшая немалую роль в истории "Штурма".

В 1992 году штирийцы пригласили Хайнца на должность спортивного директора. Австриец ошибся с кандидатурой Милана Джуричича и в 1994-м сделал предложение Осиму — у того уже был тренерский опыт, причем подкрепленный трофеями. До воссоединения с Шильхером Ивица трудился во главе родного "Железничара", сборной Югославии, с которой стал четвертьфиналистом ЧМ-1990, "Партизана" и "Панатинаикоса". Несмотря на два кубка и один Суперкубок Греции, Осим чувствовал себя на Балканах не слишком комфортно, - "Панатинаикос" дважды досадно проиграл чемпионство афинскому АЕКу, - а здесь его звали туда, где гарантировалась полная поддержка.

Предшественник Ивицы оставил "черно-белых" в плачевном состоянии (по итогам кампании 1993/94 коллектив занял 7 строчку из 10 в целом в австрийской Бундеслиге). Казалось бы, перед Осимом стояла неподъемная задача качественно прокачать ростер, к тому же без существенной активности на трансферном рынке.

Поскольку "Штурм" не мог похвастаться финансовой стабильностью, было решено работать точечно и с акцентом на свободных агентов — так в Граце появился Ивица Вастич. 24-летний уроженец Сплита не закрепился в Дуйсбурге, не слишком горел желанием переезжать в "Штурм", однако Осим продемонстрировал настойчивость. Можно с уверенностью сказать, что этот переход оказался судьбоносным — в дальнейшем нападающий посвятил штирийцам лучшие годы карьеры и засиял в Лиге чемпионов.

Доверившись питомцам, прислушавшись к ветеранам, осторожно подписывая контракты, Осим слепил боеспособную футбольную единицу. "Штурм" удивил уже в первый сезон под его руководством - чуть не получил национальное золото ("Зальцбург" сохранил первое место только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных). Через год пришел первый серьезный успех - команда взяла дебютный кубок Австрии, одолев в финале "Адмиру Ваккер" (3:1).

Причина прогресса заключалась в философии Осима, его готовности ждать, учить и терпеть. В разговоре с журналистами он всегда был молчаливым и даже отстраненным — только глаза выражали хоть какие-то эмоции. Начало Югославской войны, бомбардировка Сараево, а впоследствии резня в Сребренице ощутимо состарили Ивицу — из энергичного специалиста, готового разрывать в технической зоне, он превратился в сдержанного мудреца. Такое поведение повлияло на окружающих — все поняли, что здесь не до шуток.

Осим специфически оценивал результат — для него рост исполнителей был куда важнее количества чашек на трофейной полочке. Босниец обожал комбинационный футбол, его ставил и в итоге создал так называемый "магический треугольник" - с Вастичем, Марио Хаасом и Ганнесом Райнмайром в главных ролях. Отсутствие давления, тонкий психологический подход, семейная атмосфера — нюансы, вдохнувшие в Штурм новую жизнь.

Логично, что показатели "черно-белых" стремительно взмыли вверх — в 1996-м Ивица торжествовал в еще одном кубке Австрии, в 1998-м отпраздновал чемпионство и Суперкубок, а в 1999-м приятно шокировал внутренним треблом. Прекрасные достижения, однако важнейшим достижением Осима был перформанс в Лиге чемпионов.

Европейские чудеса

Несмотря на то, что "Штурм" феерил в Бундеслиге, это мало кого интересовало в Европе. Ну, собрал Осим сплав молодости и опыта — и что? Вышеупомянутые Вастич, Хаас и Рейнмайр вместе с Маркусом Шоппом, Казимежом Сидорчуком, Томицей Коцияном, Франком Фодой или Маркусом Шуппом не могли вызвать восторга у массового зрителя.

Поэтому никто глобально не разочаровался, когда в 1998 году дебют штирийцев в группе ЛЧ получился провальным — коллектив без проблем преодолел отборочный раунд, уничтожив Уйпешт 7:2, а затем прогнозируемо получил на орехи.

С одной стороны, это не страшно, поскольку австрийцы составили компанию "Интеру", мадридскому "Реалу" и московскому "спартаку" Олега Романцева. Согласитесь, убийственный квартет, где статус андердога очевиден. Как следствие, игроки ограничились 1 очком, оформленным в борьбе с россиянами, забили 2 мяча (авторство принадлежит Вастичу и Хаасу), зато пропустили в 8 раз больше.

Осим не хотел больше позориться. Будучи адептом контратакующего стиля, коуч увидел вопиющую разницу в классе. Он сознательно отказался от "магического треугольника", - продал Хааса в "Страсбур" за 3 миллиона евро, - и вырученные средства направил на укрепление линии обороны. Приобретение опорников — Андреаса Флеркина и Геральда Штрафнера, а также центрбека Дердя Корсоша сделали "Штурм" более устойчивым и вариативным.

Усиление принесло определенные плоды. Со стартом кампании 1999/00 "черно-белые" снова встретили явных фаворитов, - "Манчестер Юнайтед" и "Марсель", - однако на этот раз надеялись оттолкнуться от относительно равного соперника в виде хорватской "Кроации" (так некоторое время называлось загребское "Динамо").

Это удалось сделать, но во втором круге — первые три матча "Штурм" безбожно проиграл. Зато при поддержке родных трибун показал характер — принес извинения за поражение в Хорватии (1:0), а затем неожиданно положил на лопатки "Марсель" (3:2). Роман Мелих открыл счет, Кристоф Дюгарри ответил дублем, однако конечное слово взял Коциан — хорват также дважды распечатал ворота соперника.

Имея в распоряжении 6 очков, штирийцы гарантировали участие в 1/16-й Кубка УЕФА, где здорово помучили "Парму". В Италии Осим уступил 1:2, но все же излучал удовольствие — "Штурм" выглядел заряженным и сохранил неплохие шансы. В Граце же развернулась драма - "Парма" открыла счет на 5 минуте, Рейнмайр и Вастич перевели встречу в экстратайм, там же хозяева вышли вперед. Но рано поверили в проделанное дело и пропустили — точные удары Марио Станича и Эрнана Креспо зафиксировали на табло 3:3. Итальянцы двинулись дальше.

Все это очень хорошо, однако и рядом не стоит с розыгрышем 2000/01. В отборе клуб оставил позади тель-авовский "Хапоэль" и претенциозный "Фейеноорд" (в следующем году роттердамцы завоевали Кубок УЕФА), а квартет D подбросил "Галатасарай" (действующего обладателя Суперкубка УЕФА), "Рейнджерс" и "Монако".

В глубине души Осим надеялся снова зацепиться за плей-офф еврокубков, но даже он не мог предсказать результат: после шести поединков "Штурм" лидировал с 10 зачетными пунктами. Хотя это не тот случай, когда все далось непринужденно – в Шотландии и княжестве штирийцы были разбиты с одинаковыми 0:5. Впрочем, "Штурм" в очередной раз зарекомендовал себя в качестве домашней команды — полностью выложился (3 победы, к тому же ни одного пропущенного мяча) и выдержал испытание взбалмошными турецкими болельщиками (2:2 в Стамбуле). Где-то улыбнулась судьба, как и с автоголом Хакана Унсала, где-то сами австрийцы выжали из себя все возможные силы и максимально бережно использовали моменты — здесь нужно отдать должное Маркусу Шоппу, порадовавшему 4 точными выстрелами.

А вот второй групповой раунд, где "Штурм" столкнулся с "Манчестер Юнайтед", "Валенсией" (будущим финалистом) и "Панатинаикосом", сложился более прозаично. Тем не менее, Осим и здесь не обошелся без подарка – справился с греками и с шестью баллами покинул соревнования. Все равно достойно.

Пепелище из-за самодурства

В 2001-м "Штурм" финишировал четвертым в турнирной таблице Бундеслиги. Общественность отреагировала спокойно, принимая во внимание феерию в Лиге чемпионов, однако не руководство — Ганнес Картниг, президент клуба, вышел в медийную плоскость и набросился на Осима. Мы специально до этого момента не рассказывали о Ганнесе — несмотря на то, что он в 1992 году доверился Шильхеру, а также вложил средства в раскрутку проекта, функционер все же запомнился вредителем и популистом.

Все время Ганнес ходил бюндючным, самодовольным индюком — президенту нравились внимание прессы, то, как ему пожимают руку сэр Алекс Фергюсон и Гус Гиддинк, переполненные трибуны и, конечно же, деньги. Подвиги Осима Картниг считал своими, потерял голову и в конце концов пустился на берег — решил, что на фоне прокола Ивицы лучше разбирается в деле и должен взять ее в свои руки.

Разразился длительный конфликт, причем двусторонний — Ганнес вылил столько грязи, что вывел из себя обычно уравновешенного Осима. Однако глава клуба не ограничился словами, а прибег к радикальным действиям — не пролонгировал контракты с тринадцатью футболистами, среди которых был и Вастич, продал Шоппа и привез "пассажиров", которых и близко не просил тренерский штаб.



Ивица Осим

"Штурм" чудом вытащил чемпионат 2001/02, удовлетворившись второй строчкой, однако с началом новой кампании рассыпался с легкостью карточного домика. Команда ужасно стартовала (5 поражений в 10 турах) и не преодолела третий квалификационный раунд ЛЧ, уступив "Маккаби" из Хайфы (3:5). Картниг несказанно обрадовался, когда в сентябре Ивица сдался — заявил на пресс-конференции, что собирается уйти. Президента терзали в прессе и он, сделав невинное лицо, картинно попросил боснийца остаться — надеялся таким образом хоть как-то сохранить репутацию.

Не сохранил – во-первых, Осим красиво хлопнул дверью. Защищая честь и достоинство, босниц привлек Картнига на скамью подсудимых, заставил ответить за слова, легко выиграл и отдал полученные 170 тысяч евро на благотворительность. Во-вторых, Ганнеса достали кредиторы — "Штурм" ожидаемо потерял ведущие позиции и с 2003 по 2006 годы метался между шестым и девятым местом. В октябре 2006-го горе-президент подал заявление о банкротстве, попрощался с ближайшими соратниками (Шильхер уходил со слезами на глазах) и в ноябре позорно покинул пост.

Постскриптум

После ухода из команды Осим перебрался в Японию, где работал во главе "Джеф Юнайтед" и сборной, с которой добрался до полуфинала Кубка Азии-2007. В декабре того же года завершил карьеру из-за сердечного приступа и до последних дней проживал в Граце.

В 2007-м Шильхер трудоустроился в "Аяксе", предварительно чуть не оказавшись за решеткой - австрийца, как правую руку Картнига, подозревали в сделках с налоговой и заставили выплатить 1,9 миллиона евро. Умер в июле 2018 года.

В феврале 2012-го Картниг, окончательно погруженный в судебные процессы, был совокупно приговорен к 9 годам, однако в сентябре 2017-го вышел на свободу с испытательным сроком. Будучи в долгах на почти 9 миллионов евро, распродал все имущество.