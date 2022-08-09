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Цыганков уже на месте. Стартовый состав Динамо на матч со Штурмом
Лига чемпионов, ответный матч третьего квалификационного раунда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" в Австрии сыграет против "Штурма". Первый матч окончился победой украинской команды 1:0.
Стал известен стартовый состав киевлян на поединок. Отметим, что возвращается Виктор Цыганков, который неделю назад не играл из-за травмы.
Бущан – Кендзера, Сирота, Забарный, Дубинчак – Шапаренко, Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльський – Беседин
Запасные: Нещерет, Бойко, Вивчаренко, Боль, Бурда, Ванат, Яцик, Андриевский, Гармаш, Караваев, Кравченко, Тымчик.
Следить за ходом матча можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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