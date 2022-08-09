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Цыганков уже на месте. Стартовый состав Динамо на матч со Штурмом

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Лига чемпионов, ответный матч третьего квалификационного раунда

Цыганков уже на месте. Стартовый состав Динамо на матч со Штурмом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" в Австрии сыграет против "Штурма". Первый матч окончился победой украинской команды 1:0.

Стал известен стартовый состав киевлян на поединок. Отметим, что возвращается Виктор Цыганков, который неделю назад не играл из-за травмы.

Бущан – Кендзера, Сирота, Забарный, Дубинчак – Шапаренко, Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльський – Беседин

Запасные: Нещерет, Бойко, Вивчаренко, Боль, Бурда, Ванат, Яцик, Андриевский, Гармаш, Караваев, Кравченко, Тымчик.

Следить за ходом матча можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Третий квалификационный раунд
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
09.08.2022 в 20:22
Какого Ху.... играет Кендзера? Караваев не заслуживает?
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0
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
09.08.2022 в 20:28
Гадаю, що Караваєва залишили у резерві для заміни Циганкова. Вочевидь після травми Циганков ще не готовий грати цілий матч.
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