Цыганков уже на месте. Стартовый состав Динамо на матч со Штурмом

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" в Австрии сыграет против "Штурма". Первый матч окончился победой украинской команды 1:0.

Стал известен стартовый состав киевлян на поединок. Отметим, что возвращается Виктор Цыганков, который неделю назад не играл из-за травмы.

Бущан – Кендзера, Сирота, Забарный, Дубинчак – Шапаренко, Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльський – Беседин

Запасные : Нещерет, Бойко, Вивчаренко, Боль, Бурда, Ванат, Яцик, Андриевский, Гармаш, Караваев, Кравченко, Тымчик.

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