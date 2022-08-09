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Яремчук в запасе, Нерес вне заявки. Состав Бенфики на матч квалификации ЛЧ
Роман пока не добился доверия нового тренера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ответной игре третьего отборочного раунда ЛЧ "Бенфика" отправилась в гости к "Митьюлланду". Стал известен стартовый состав команд.
Роман Яремчук снова остался в запасе "орлов". В первых двух официальных играх сезона украинец также не попадал в старт. Также интересно, что экс-футболист "Шахтера" Давид Нерес даже не попал в заявку на поединок.
???? JÁ HÁ ONZE! ????— SL Benfica (@SLBenfica) August 9, 2022
#FCMSLB #EuAmoOBenfica #UCL pic.twitter.com/bmNKLgYJ09
Напомним, что в первой игре "Бенфика" обыграла датского соперника со счетом 4:1.
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