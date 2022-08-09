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Яремчук в запасе, Нерес вне заявки. Состав Бенфики на матч квалификации ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Роман пока не добился доверия нового тренера

Яремчук в запасе, Нерес вне заявки. Состав Бенфики на матч квалификации ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ответной игре третьего отборочного раунда ЛЧ "Бенфика" отправилась в гости к "Митьюлланду". Стал известен стартовый состав команд.

Роман Яремчук снова остался в запасе "орлов". В первых двух официальных играх сезона украинец также не попадал в старт. Также интересно, что экс-футболист "Шахтера" Давид Нерес даже не попал в заявку на поединок.

Напомним, что в первой игре "Бенфика" обыграла датского соперника со счетом 4:1.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Комментарии (3)
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MaximSK (Киев)
09.08.2022 в 20:30
Я думаю новый тренер расчитывает на других игроков атаки, и они очень хорошо играют, ему следует уйти зимой или следующим летом желательно в топ-чемпионат.
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storm_ua (Николаев)
09.08.2022 в 20:25
Португальская эпопея как то не зашла.Яремчуку надо или в бундес лигу или в Итальянский чемп.
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Artemanat (Кривой Рог)
09.08.2022 в 20:00
Нужно искать другую команду пока окно открыто!
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