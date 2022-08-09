Яремчук в запасе, Нерес вне заявки. Состав Бенфики на матч квалификации ЛЧ

В ответной игре третьего отборочного раунда ЛЧ "Бенфика" отправилась в гости к "Митьюлланду". Стал известен стартовый состав команд.

Роман Яремчук снова остался в запасе "орлов". В первых двух официальных играх сезона украинец также не попадал в старт. Также интересно, что экс-футболист "Шахтера" Давид Нерес даже не попал в заявку на поединок.

Напомним, что в первой игре "Бенфика" обыграла датского соперника со счетом 4:1.