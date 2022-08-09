Отбор ЛЧ. Ассист Яремчука, бедолага Пластун и наказание Ференцароша

Лига Чемпионов, квалификация

3-й раунд отбора, Ответные матчи

Раннерс, Раннерс

"Митьюлланд" (Дания) – "Бенфика" (Португалия) 1:3

Голы: Систо 63 – Фернандес 23, Араужу 56, Гонсалвеш 68

(Первая игра – 1:4)

Рогер Шмидт со всей серьёзностью отнесся к ответному матчу в Дании, несмотря на задел в три мяча по итогам встречи в Лиссабоне. Новый тренер "орлов" сделав лишь одну замену в сравнении с первым матчем, оставив сегодня на лавке неудавшегося "горняка" Давида Нереса. Роман Яремчук вновь оказался за спиной у автора хет-трика недельной давности Гонсалу Рамуша.

21-летний Рамуш успел отдать ассист на Энцо Фернандеса в первом тайме, а на вторую половину появился уже его украинский конкурент. На счету Яремчука результативная передача на Диогу Гонсалвеша. Ещё один мяч забил Энрике Араужу. За датчан, как и в первой встрече, голом престижа отличился Пьоне Систо.

Максимир, Загреб

"Динамо" Загреб (Хорватия) – "Лудогорец" (Болгария) 4:2

Голы: Дрмич 13, Оршич 27 (п), 44, Петкович 87 (п) – Десподов 45+4, 49 (п)

Удаления: Янков 17, Рик 72, Карничник 86 (все – гости)

(Первая игра – 2:1)

Другому украинцу Игорю Пластуну повезло меньше. Наш центрбек вышел в стартовом составе "Лудогорца" на ответный матч с Загребом, но и "Динамо" выдало яркий тайм, и условия были сложные – партнёр украинца Янков заработал удаление уже на 17-й минуте.

В перерыве наставник болгар Анте Шимунджа заменил Пластуна – стало только хуже. Вышедший вместо украинца Жан Карничник заработал одно из двух удалений "Лудогорца" во второй половине, к тому же привезя пенальти.

Ференцварош, Будапешт

Ференцварош (Венгрия) – Карабах (Азербайджан) 1:3

Голы: Траоре 86 – Зубир 7, Ваджи 54, 78

(Первая игра – 1:1)

В Будапеште всё никак не поймут, что сотрудничество с россиянами до добра не доведёт. "Карабах" разобрался с "Ференцварошем" на выезде после мировой в Баку. Главным героем встречи стал сенегальский легионер "Карабаха" Ибраима Ваджи, оформивший дубль во втором тайме. Все, на что хватило команду Станислава Черчесова – это гол престижа от Траоре в концовке при счёте 0:3.

Теперь "Ференцварошу" остаётся лишь ностальгировать во временам Сергея Реброва. Тогда Лига Чемпионов была не просто мечтой. "Кохайтесь, чорноброві, та не з москалями".

Республиканский стадион, Ереван

Пюник (Армения) – Црвена Звезда (Сербия) 0:2

Голы: Канга 44 (п), Павков 60

(Первая игра – 0:5)

В этом сезоне "Пюник" впервые в истории добрался до третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов. Достижение похвальное, но эта планка оказалась всё же слишком высокой для ереванцев. "Црвена звезда" уничтожила армян дома, отправив в ворота соперника пять безответных мячей.

На этом коллектив Деяна Станковича решил не останавливаться, и выиграл также и ответную игру на Республиканском стадионе. В стартовом составе "Пюника" вышел украинец Антон Братков, отыгравший 78 минут. Соотечественник Алан Аусси появился на поле на 79-й минуте, а Сергей Вакуленко пропускал игру из-за травмы.

ФФЛ, Вильнюс

Жальгирис (Литва) – Буде-Глимт (Норвегия) 1:1

Голы: Кьереме 39 – Мвука 50

Удаление: Мамич 57 (хозяева)

(Первая игра – 0:5)

"Жальгирис" находился в точно таком же плачевном положении, что и "Пюник". 5:0 на выезде, ноль шансов на выход и попытка хоть чем-то порадовать собственных болельщиков. "Зелено-белые" выполнили задачу минимум, и избежали поражения в ответном матче. Хотя задача была не из простых – последние полчаса команда доигрывала в меньшинстве из-за удаления защитника Петара Мамича.

Доосан Арена, Пльзень

"Виктория" (Чехия) – "Шериф" (Молдова) 2:1

Голы: Климент 10, Москера 62 – Аканби 47 (п)

Удаление : Эвангелу 85 (гости)

На 27-й минуте Томаш Хоры не реализовал пенальти

(Первая игра – 2:1)

"Виктория" повторно переиграла "Шериф" с идентичным счётом 2:1. Чехи были лучше и в первой игре, но состояние газона на арене "Зимбру" в Кишинёве помешало им конвертировать заметное преимущество в нечто большее, чем минимальная победа. Этим вечером Пльзень выдал агрессивный старт, надеясь решить вопрос выхода в следующий раунд в дебюте.

Климент отличился уже на десятой минуте, а герой первой встречи Томаш Хоры мог решать исход дуэли на 27-й минуте, но не реализовал пенальти. После перерыва форвард "Шерифа" показал Томашу, как надо исполнять 11-метровые, и заставил хозяев немного понервничать. Но уже через 15 минут Москера снял все вопросы. "Виктория" идёт дальше.

ГСП, Никосия

Аполлон (Кипр) – Маккаби Хайфа (Израиль) 2:0

Голы: Онженда 19, Коль 26

(Первая игра – 0:4)

Из всех очевидных неудачников первых матчей только "Аполлону" хватило духу побороться в ответной игре. Киприоты заставили не на шутку распереживаться наставника Хайфы Барака Бахара, отыграв половину отставания усилиями Арвена Онженды и Исраэля Коля за первые 30 минут игры. Но потом "Маккаби" проснулся, забрал инициативу в свои руки в последний час матча позволил пробить по своим воротам лишь пару раз. Но "Аполлон" все равно молодцы – как минимум за характер похвалы они достойны.