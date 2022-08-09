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Преимущества больше нет. Динамо пропускает в гостевой игре против Штурма

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Оборона сыграла не лучшим образом

Преимущества больше нет. Динамо пропускает в гостевой игре против Штурма

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В ответной игре третьего квалификационного раунда ЛЧ между собой играют киевское "Динамо" и "Штурм".

К сожалению, украинский клуб пропустил первым. Расмус Хойлунн воспользовался передачей от товарища и ударом в противоход открыл счет в данной встрече.

Напомним, что в первой игре "Динамо" победило со счетом 1:0.

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В статье: Динамо (Киев) Штурм (Грац)
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Комментарии (10)
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storm_ua (Николаев)
09.08.2022 в 23:22
Штурм в перерыве покусала украинская собака, вместо того чтобы дожать соперника, они стали осторожничать
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0
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
09.08.2022 в 23:12
6:5 в серии пенальти победит Динамо и я со спокойной душой смогу пойти на ночной пляж попить пивка.
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
09.08.2022 в 22:30
Пора Караваєва випускати
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+1
0
аmg333 (Kyiv )
09.08.2022 в 22:29
уберите Беседина
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+1
0
sidor3 (Киев)
09.08.2022 в 22:25
Пока будет играть Беседин КИЕВ будет играть в 10 против 12. Это полный . Не знаю ка назвать
Ответить
+1
0
Olеgуurсhak (Xмельницький )
09.08.2022 в 22:29
Это мой любимый игрок
Ответить
+2
0
Olеgуurсhak (Xмельницький )
09.08.2022 в 22:20
Ставлю свою жоп9 на победу Штурма!
Ответить
+2
0
Olеgуurсhak (Xмельницький )
09.08.2022 в 22:05
Красавчик!
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+2
-3
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
09.08.2022 в 22:12
Уєбан, тебе рашка чекає
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+1
-3
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
09.08.2022 в 22:14
Бидло, знайди своє ім'я.
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+2
-3

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