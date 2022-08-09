Преимущества больше нет. Динамо пропускает в гостевой игре против Штурма

В ответной игре третьего квалификационного раунда ЛЧ между собой играют киевское "Динамо" и "Штурм".

К сожалению, украинский клуб пропустил первым. Расмус Хойлунн воспользовался передачей от товарища и ударом в противоход открыл счет в данной встрече.

Напомним, что в первой игре "Динамо" победило со счетом 1:0.