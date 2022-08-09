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Преимущества больше нет. Динамо пропускает в гостевой игре против Штурма
Оборона сыграла не лучшим образом
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
В ответной игре третьего квалификационного раунда ЛЧ между собой играют киевское "Динамо" и "Штурм".
К сожалению, украинский клуб пропустил первым. Расмус Хойлунн воспользовался передачей от товарища и ударом в противоход открыл счет в данной встрече.
Напомним, что в первой игре "Динамо" победило со счетом 1:0.
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Комментарии (10)
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storm_ua (Николаев)
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Просто Толик (Одесса)
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