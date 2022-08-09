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Формально - ассист. Гол-красавец игрока Бенфики, которому помог отличиться Яремчук

Лига Чемпионов
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Шикарный гол и не без участия украинца

Формально - ассист. Гол-красавец игрока Бенфики, которому помог отличиться Яремчук

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ответной игре третьего квалификационного раунда ЛЧ "Бенфика" без особых проблем обыграла "Митьюлланд".

Роман Яремчук вышел на замену на 46-й минуте и до конца игры принял участие в голевой атаке. Именно после его передачи шедевр оформил Диогу Гонсалвеш.

Отметим, что это первое голевое действие Яремчука в сезона. В трех играх он трижды выходил на замену.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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