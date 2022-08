Формально - ассист. Гол-красавец игрока Бенфики, которому помог отличиться Яремчук

В ответной игре третьего квалификационного раунда ЛЧ "Бенфика" без особых проблем обыграла "Митьюлланд".

Роман Яремчук вышел на замену на 46-й минуте и до конца игры принял участие в голевой атаке. Именно после его передачи шедевр оформил Диогу Гонсалвеш.

An utterly RIDICULOUS strike from Diogo Gonçalves. Some iconic commentary to go with it too. pic.twitter.com/m4nGxbvOQQ