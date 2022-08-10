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И вновь Яремчук. Динамо сыграет против Бенфики в последнем раунде отбора ЛЧ
Последний шаг на пути к групповому этапу
Фото: @532.pics / @zoryalondonsk - Автор - Anton Kravets
Киевское "Динамо" сумело одолеть "Штурм" по сумме двух встреч в рамках третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов.
Впереди "бело-синих" ожидает последний этап отбора - коллектив Луческу встретится с "Бенфикой". С ними, что символично, столичный клуб пересекался в прошедшем групповом этапе Лиги Чемпионов.
Матчи против португальского коллектива состоятся 16/17 августа и 23/24 августа. Победитель сыграет на групповом этапе ЛЧ, проигравший отправится в Лигу Европы.
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