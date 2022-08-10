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И вновь Яремчук. Динамо сыграет против Бенфики в последнем раунде отбора ЛЧ

Лига Чемпионов
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Последний шаг на пути к групповому этапу

И вновь Яремчук. Динамо сыграет против Бенфики в последнем раунде отбора ЛЧ

Фото: @532.pics / @zoryalondonsk - Автор - Anton Kravets

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" сумело одолеть "Штурм" по сумме двух встреч в рамках третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов.

Впереди "бело-синих" ожидает последний этап отбора - коллектив Луческу встретится с "Бенфикой". С ними, что символично, столичный клуб пересекался в прошедшем групповом этапе Лиги Чемпионов.

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Матчи против португальского коллектива состоятся 16/17 августа и 23/24 августа. Победитель сыграет на групповом этапе ЛЧ, проигравший отправится в Лигу Европы.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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oleg146 (Львів)
10.08.2022 в 00:32
краще би Динамо попався Рейнджерс, а то проти Бенфіки шансів маловато...
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