И вновь Яремчук. Динамо сыграет против Бенфики в последнем раунде отбора ЛЧ

Киевское "Динамо" сумело одолеть "Штурм" по сумме двух встреч в рамках третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов.

Впереди "бело-синих" ожидает последний этап отбора - коллектив Луческу встретится с "Бенфикой". С ними, что символично, столичный клуб пересекался в прошедшем групповом этапе Лиги Чемпионов.

Матчи против португальского коллектива состоятся 16/17 августа и 23/24 августа. Победитель сыграет на групповом этапе ЛЧ, проигравший отправится в Лигу Европы.