Подвел черту. Цыганков вывел Динамо вперед в игре против Штурма

В рамках третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов между собой играют "Динамо" и "Штурм". В первой игре киевляне выиграли со счетом 1:0.

По итогам основного времени австрийцы добыли минимальное преимущество, однако уже в экстра-тайме сначала киевляне сравняли и вышли вперед по сумме двух встреч, а после Виктор Цыганков точным ударом окончательно уничтожил надежды австрийского коллектива.

Отметим, что голевую передачу на переломный гол Вивчаренко отдал также Цыганков.