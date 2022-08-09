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Подвел черту. Цыганков вывел Динамо вперед в игре против Штурма
И окончательно выбил австрийцев из турнира
Фото: ФК Динамо
В рамках третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов между собой играют "Динамо" и "Штурм". В первой игре киевляне выиграли со счетом 1:0.
По итогам основного времени австрийцы добыли минимальное преимущество, однако уже в экстра-тайме сначала киевляне сравняли и вышли вперед по сумме двух встреч, а после Виктор Цыганков точным ударом окончательно уничтожил надежды австрийского коллектива.
Отметим, что голевую передачу на переломный гол Вивчаренко отдал также Цыганков.
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