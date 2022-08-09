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Подвел черту. Цыганков вывел Динамо вперед в игре против Штурма

Лига Чемпионов
Обновлено
(3 голосов)

И окончательно выбил австрийцев из турнира

Подвел черту. Цыганков вывел Динамо вперед в игре против Штурма

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

В рамках третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов между собой играют "Динамо" и "Штурм". В первой игре киевляне выиграли со счетом 1:0.

По итогам основного времени австрийцы добыли минимальное преимущество, однако уже в экстра-тайме сначала киевляне сравняли и вышли вперед по сумме двух встреч, а после Виктор Цыганков точным ударом окончательно уничтожил надежды австрийского коллектива.

Отметим, что голевую передачу на переломный гол Вивчаренко отдал также Цыганков.

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В статье: Динамо (Киев) Штурм (Грац) Виктор Цыганков
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Комментарии (3)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
10.08.2022 в 00:16
Тільки побачив: гарно Карабах чп@кнув ференцварош з кац@аперою безмозглою!!!! Назад, в мокшанскі болота, тренуй жаб)))
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+2
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
10.08.2022 в 00:03
З Бенфікою халяви не буде... Там без шансів, але хоча б ЛЄ в кишені..
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+1
0
vlotko (Броди)
10.08.2022 в 00:14
До чого тут " халява ", просто, клас команди Динамо вищий. І все стало на своє місце. Хто ж заставляв австрійця " штурмувати " другу жовту картку?
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+1
0

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