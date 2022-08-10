Беседин - результативное действие за чужих, но Цыганков решает за своих. Штурм - Динамо 1:2. Обзор матча, видео голов

"Динамо" не ищет легкие пути в этом сезоне. Второй соперник в Лиге чемпионов – второй матч с дополнительными тридцатью минутами. Киевляне, выиграв первый матч 1:0, проиграли "Штурму" в основное время, но как-то очень легко превзошли соперника в экстра-таймах.

Отметим ошибку Беседина при взятии "динамовских" ворот – форвард обрезался в центре поля. Но более сильным аргументом оказался прорыв Цыганкова, который вырезал идеальный ассист на Вивчаренко, а затем забил сам.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

ЛЧ. Третий квалификационный раунд. Ответный матч

Австрия. Грац. Стадитон "Грац-Либенау"

Арбитр в поле - Иван Кружляк (Словакия)

"Штурм" (Грац, Австрия) - "Динамо" (Киев, Украина) 1:2 (д.в.)

Голы: Расмус Хойлунд 27 - Константин Вивчаренко 97, Виктор Цыганков 112