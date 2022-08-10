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Беседин - результативное действие за чужих, но Цыганков решает за своих. Штурм - Динамо 1:2. Обзор матча, видео голов
Штурм - Динамо ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.08.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Динамо" не ищет легкие пути в этом сезоне. Второй соперник в Лиге чемпионов – второй матч с дополнительными тридцатью минутами. Киевляне, выиграв первый матч 1:0, проиграли "Штурму" в основное время, но как-то очень легко превзошли соперника в экстра-таймах.
Отметим ошибку Беседина при взятии "динамовских" ворот – форвард обрезался в центре поля. Но более сильным аргументом оказался прорыв Цыганкова, который вырезал идеальный ассист на Вивчаренко, а затем забил сам.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
ЛЧ. Третий квалификационный раунд. Ответный матч
Австрия. Грац. Стадитон "Грац-Либенау"
Арбитр в поле - Иван Кружляк (Словакия)
"Штурм" (Грац, Австрия) - "Динамо" (Киев, Украина) 1:2 (д.в.)
Голы: Расмус Хойлунд 27 - Константин Вивчаренко 97, Виктор Цыганков 112
Первый матч - 0:1
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