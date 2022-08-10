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Динамо против старых знакомых. Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Последний круг игры на вылет перед групповым этапом

Динамо против старых знакомых. Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Состоялись все матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Это означает, что сформировались пары раунда плей-офф – последнего этапа на вылет перед групповым турниром. Матчи будут проходить двумя параллельными линиями – Путь чемпионов и Путь представителей лиг.

Путь чемпионов:

  • "Буде-Глимт" (Норвегия) – "Динамо" (Загреб, Хорватия);
  • "Копенгаген" (Дания) – "Трабзонспор" (Турция);
  • "Карабах" (Азербайджан) – "Виктория" (Пльзень, Чехия);
  • "Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Црвена Звезда" (Сербия).

Путь представителей лиг:

  • "Рейнджерс" (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды);
  • "Динамо" (Киев, Украина) – "Бенфика" (Португалия).

Матчи состоятся 16/17-го и 23/24-го августа. Победители выйдут в групповой раунд Лиги чемпионов, проигравшие сыграют в группе Лиги Европы.

Также добавим, что "Динамо" (Киев) в прошлом году играло против "Бенфики" в группе Лиги чемпионов.

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В статье: Лига чемпионов Раунд плей-офф
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