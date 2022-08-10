Динамо против старых знакомых. Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов

Состоялись все матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Это означает, что сформировались пары раунда плей-офф – последнего этапа на вылет перед групповым турниром. Матчи будут проходить двумя параллельными линиями – Путь чемпионов и Путь представителей лиг.

Путь чемпионов:

"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Динамо" (Загреб, Хорватия);

"Копенгаген" (Дания) – "Трабзонспор" (Турция);

"Карабах" (Азербайджан) – "Виктория" (Пльзень, Чехия);

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Црвена Звезда" (Сербия).

Путь представителей лиг:

"Рейнджерс" (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды);

"Динамо" (Киев, Украина) – "Бенфика" (Португалия).

Матчи состоятся 16/17-го и 23/24-го августа. Победители выйдут в групповой раунд Лиги чемпионов, проигравшие сыграют в группе Лиги Европы.

Также добавим, что "Динамо" (Киев) в прошлом году играло против "Бенфики" в группе Лиги чемпионов.