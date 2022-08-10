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Динамо против старых знакомых. Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов
Последний круг игры на вылет перед групповым этапом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялись все матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Это означает, что сформировались пары раунда плей-офф – последнего этапа на вылет перед групповым турниром. Матчи будут проходить двумя параллельными линиями – Путь чемпионов и Путь представителей лиг.
- "Буде-Глимт" (Норвегия) – "Динамо" (Загреб, Хорватия);
- "Копенгаген" (Дания) – "Трабзонспор" (Турция);
- "Карабах" (Азербайджан) – "Виктория" (Пльзень, Чехия);
- "Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Црвена Звезда" (Сербия).
- "Рейнджерс" (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды);
- "Динамо" (Киев, Украина) – "Бенфика" (Португалия).
Матчи состоятся 16/17-го и 23/24-го августа. Победители выйдут в групповой раунд Лиги чемпионов, проигравшие сыграют в группе Лиги Европы.
Также добавим, что "Динамо" (Киев) в прошлом году играло против "Бенфики" в группе Лиги чемпионов.
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