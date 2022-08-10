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Луческу: Я предполагал, что появление на поле Вивчаренко и Караваева изменит игру

Лига Чемпионов
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Киевляне вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Луческу: Я предполагал, что появление на поле Вивчаренко и Караваева изменит игру

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подвел итоги ответного матча с австрийским "Штурмом" (2:1 д.в) в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Сегодня был невероятно сложный матч против очень хорошей команды. Если перед поединком с "Фенербахче" я был спокоен и уверен, что мы можем победить, то сегодня все было иначе. Я знал, что мы встречаемся с очень мощной командой, хорошо подготовленной физически, с молодыми, переполненными энтузиазмом игроками. "Штурм" знает, как играть в квалификации, и был очень мотивированным.

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В такой ситуации мы должны были не позволить сопернику контролировать игру и владеть позиционным преимуществом. Вместо этого хотели заставить их много двигаться без мяча. Как мы увидели, в последние 30 минут игроки "Штурма" уже не могли продолжать играть в свою игру.

Что касается Вивчаренко, то он очень хорошо сыграл в атаке и как следствие – сумел забить. Я предполагал, что появление на поле Вивчаренко и Караваева изменит игру, ведь это футболисты более атакующего плана.

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Обратная замена Гармаша была связана с тем, что он начал нервничать и протестовать, что неприемлемо для профессионального игрока с его опытом. С этим и связана его замена, ведь он мог создать большие проблемы для нашей команды", - сказал Луческу.

Напомним, киевское "Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов, одолев в двухматчевом противостоянии 3-го раунда отбора австрийский "Штурм" (1:0, 2:1).

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Штурм (Грац)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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