Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стал известен лучший игрок матча Штурм - Динамо по версии SofaScore
Один из авторов забитого гола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское "Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов, одолев в двухматчевом противостоянии третьего раунда отбора австрийский "Штурм" (1:0, 2:1). Авторитетный портал SofaScore признал лучшим игроком встречи Виктора Цыганкова - у него 8.9 балла.
Виктор забил гол и сделал ассист, нанес 6 ударов по воротам, из них 4 в плоскость, отдал 52 точные передачи (88%), сделал 4 ключевых паса, выиграл 7 из 18 единоборств, сделал 1 успешный обвод, 2 отбора и 1 перехват.
Также в тройку лучших попали Николай Шапаренко (8.1) и Георгий Бущан (7,7).Худшим в составе киевлян стал Владимир Шепелев с 5.9 баллами.
Читайте такжеЛуческу: Я предполагал, что появление на поле Вивчаренко и Караваева изменит игру
Популярное сейчас
- Беседин - результативное действие за чужих, но Цыганков решает за своих. Штурм - Динамо 1:2. Обзор матча, видео голов
- Отбор ЛЧ. Драма в Эйндховене и мощный камбек в Глазго
- Штурм – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Динамо против старых знакомых. Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО