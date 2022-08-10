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Стал известен лучший игрок матча Штурм - Динамо по версии SofaScore

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Стал известен лучший игрок матча Штурм - Динамо по версии SofaScore

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Киевское "Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов, одолев в двухматчевом противостоянии третьего раунда отбора австрийский "Штурм" (1:0, 2:1). Авторитетный портал SofaScore признал лучшим игроком встречи Виктора Цыганкова - у него 8.9 балла.

Виктор забил гол и сделал ассист, нанес 6 ударов по воротам, из них 4 в плоскость, отдал 52 точные передачи (88%), сделал 4 ключевых паса, выиграл 7 из 18 единоборств, сделал 1 успешный обвод, 2 отбора и 1 перехват.

Также в тройку лучших попали Николай Шапаренко (8.1) и Георгий Бущан (7,7).Худшим в составе киевлян стал Владимир Шепелев с 5.9 баллами.

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В статье: Динамо (Киев) Штурм (Грац) Виктор Цыганков
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