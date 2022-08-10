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Тренер Штурма: Не хватило совсем чуть-чуть, чтобы поставить Динамо на колени

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Кристиан Ильцер прокомментировал вылет из квалификации Лиги чемпионов

Тренер Штурма: Не хватило совсем чуть-чуть, чтобы поставить Динамо на колени

Фото: sksturm.at

Новина українською

Наставник "Штурма" Кристиан Ильцер прокомментировал результат поединка с "Динамо" (1:2 д.в) в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Это была абсолютная сбалансированная игра, команды были на уровне. Были моменты, когда мы были лучше, и были этапы, когда "Динамо" было сильнее. У нас была инициатива, все было хорошо. Но тогда мы не забили второй гол, хотя у нас были хорошие возможности примерно на 60-й минуте.

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Не хватило совсем чуть-чуть, чтобы поставить такого сильного соперника на колени. Мы довели их к грани поражения и вылета. Просто чего-то не хватило. В этом разница между "Штурмом" и "Динамо". Я горжусь командой, но мы разочарованы и расстроены", — заявил специалист.

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В статье: Динамо (Киев) Штурм (Грац)
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Источник:
kleinezeitung.at

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