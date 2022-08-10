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Капитан и полузащитник с взрывным характером. Два игрока Динамо пропустят первый матч с Бенфикой
В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское "Динамо", обыграв австрийский "Штурм", вышло в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сразится за группу с португальской "Бенфикой".
Оптимального состава на первый матч противостояния у киевлян не будет.
Капитан команды Сергей Сидорчук и Денис Гармаш получили в матче со "Штурмом" предупреждения, которые стали третьими в этой квалификации. Это означает, что в первом поединке с Бенфикой они будут отсиживать дисквалификацию.
Добавим, что первый матч запланирован на 16/17-е августа, ответный матч – 23/24-е число этого же месяца.
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