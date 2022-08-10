Капитан и полузащитник с взрывным характером. Два игрока Динамо пропустят первый матч с Бенфикой

Киевское "Динамо", обыграв австрийский "Штурм", вышло в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сразится за группу с португальской "Бенфикой".

Оптимального состава на первый матч противостояния у киевлян не будет.

Капитан команды Сергей Сидорчук и Денис Гармаш получили в матче со "Штурмом" предупреждения, которые стали третьими в этой квалификации. Это означает, что в первом поединке с Бенфикой они будут отсиживать дисквалификацию.

Добавим, что первый матч запланирован на 16/17-е августа, ответный матч – 23/24-е число этого же месяца.