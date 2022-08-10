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Капитан и полузащитник с взрывным характером. Два игрока Динамо пропустят первый матч с Бенфикой

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Капитан и полузащитник с взрывным характером. Два игрока Динамо пропустят первый матч с Бенфикой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо", обыграв австрийский "Штурм", вышло в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сразится за группу с португальской "Бенфикой".

Оптимального состава на первый матч противостояния у киевлян не будет.

Капитан команды Сергей Сидорчук и Денис Гармаш получили в матче со "Штурмом" предупреждения, которые стали третьими в этой квалификации. Это означает, что в первом поединке с Бенфикой они будут отсиживать дисквалификацию.

Добавим, что первый матч запланирован на 16/17-е августа, ответный матч – 23/24-е число этого же месяца.

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В статье: Денис Гармаш Лига чемпионов Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Ariakiev01 (Київ)
10.08.2022 в 09:58
Гармаша не жалко, а вот отсутствие Сидорчука может аукнутся
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