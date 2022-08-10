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Жертва перемен. Монако второй год подряд вылетел из Лиги чемпионов из-за отмены правила выездных голов
В прошлом году – от Шахтера, сейчас – от ПСВ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Монако", представляющий на международной арене Францию, в третьем квалификационном раунде ЛЧ 2022/23 не сумел пройти ПСВ. Первый матч на поле французов закончился вничью 1:1, ответный матч в Нидерландах – 2:2 в основное время. Команды перешли в овертаймы и там решающий гол забил ПСВ – 3:2.
Интересно, что "Монако" во второй раз подряд вылетел из Лиги чемпионов из-за отмены действия правила выездных голов. Ничьи 1:1 на своем поле и 2:2 в гостях по старым правилам вывели бы монегасков в следующий раунд. Также в прошлом году была похожая ситуация в противостоянии с "Шахтером": поражение 0:1 дома, но победа "Монако" в гостях 2:1 в основное время. Игра перешла в дополнительное время, где "Шахтер" забил еще один мяч и по сумме двух матчей прошел в группу, оставив "Монако" с Лигой Европы.
Отметим, что в текущей Лиге чемпионов от Франции в группе будут две команды – ПСЖ и "Марсель".
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