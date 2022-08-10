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Впервые в истории украинская команда сыграет в трех раундах квалификации ЛЧ в течение одного сезона
Ранее был шанс у Таврии, но симферопольцы вылетели раньше времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Динамо" (Киев) в нынешней Лиге чемпионов уже прошло два квалификационных раунда. Во втором победило "Фенербахче" (0:0 и 2:1), в третьем – "Штурм" (1:0 и 2:1). Киевлянам еще предстоит сыграть в раунде плей-офф – хронологически третьем круге отбора. Соперник – "Бенфика".
Интересно, что это будет первый случай в истории украинского футбола, когда одна команда в течение одного сезона сыграет сразу в трех квалификационных раундах Лиги чемпионов. Раньше было максимум два. Правда, высокие места в Таблице коэффициентов не давали шансов на три квалификационных раунда. Единственный такой случай на заре восстановления Независимости упустила "Таврия". Первый чемпион Украины в предварительном раунде отбора прошел "Шелбурн", но затем, - формально в 1/16-й финала квалификации, - уступил "Сьону". На пути в группу еще мог быть раунд 1/8-й финала отбора.
Также напомним, что столь рано, - со второго квалификационного раунда, - Украина стартовала в Лиге чемпионов впервые за последние четырнадцать лет.
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