Впервые в истории украинская команда сыграет в трех раундах квалификации ЛЧ в течение одного сезона

"Динамо" (Киев) в нынешней Лиге чемпионов уже прошло два квалификационных раунда. Во втором победило "Фенербахче" (0:0 и 2:1), в третьем – "Штурм" (1:0 и 2:1). Киевлянам еще предстоит сыграть в раунде плей-офф – хронологически третьем круге отбора. Соперник – "Бенфика".

Интересно, что это будет первый случай в истории украинского футбола, когда одна команда в течение одного сезона сыграет сразу в трех квалификационных раундах Лиги чемпионов. Раньше было максимум два. Правда, высокие места в Таблице коэффициентов не давали шансов на три квалификационных раунда. Единственный такой случай на заре восстановления Независимости упустила "Таврия". Первый чемпион Украины в предварительном раунде отбора прошел "Шелбурн", но затем, - формально в 1/16-й финала квалификации, - уступил "Сьону". На пути в группу еще мог быть раунд 1/8-й финала отбора.

Также напомним, что столь рано, - со второго квалификационного раунда, - Украина стартовала в Лиге чемпионов впервые за последние четырнадцать лет.