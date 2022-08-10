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Сабо: Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому

Лига Чемпионов
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Известный тренер - о победе "Динамо" над "Штурмом"

Сабо: Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от игры киевлян в матче с австрийским "Штурмом" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Напомним, что "бело-синие" по сумме двух встреч (1:0, 2:1) прошли в следующий этап турнира.

– Такого соперника нужно побеждать и не мучиться. Я, конечно, поздравляю "Динамо" с успехом, но не узнаю нашу команду.

– Вы ждали от киевлян большего?

– Я до матча уверенно говорил, что "Динамо" пройдет "Штурм", потому что наши игроки выше класса футболистов этой австрийской команды. Но, с самого начала бело-синие почему-то играли медленно и предпочитали контроль мяча. Это был безжизненный футбол. Только после пропущенного гола "Динамо" очнулось.

– Лучший игрок матча – Цыганков?

– Не могу кого-то особо отметить в этой игре. Да, результат получили, молодцы, но… Что касается Цыганкова, то гол он забил уже после того, как оборона "Штурма" была разобрана. Хотя голевую передачу Виктора отмечу, конечно.

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Вы спрашиваете об удачных заменах… Считаю, что Луческу – очень удачливый тренер. Раньше говорили об особой удачливости Лобановского. Куда там… Мирча Луческу столько уже решающих матчей выиграл – в сложных обстоятельствах, действуя от обороны", - отметил Сабо.

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Штурм (Грац)
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Источник:
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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
10.08.2022 в 11:38
Я думаю Динамо выиграла у Штурма не за счет удачи или везения, а потому что в целом по игре были сильнее австрийцев, мы должны были забивать еще в основное время, было много потенциально опасных атак, не было последнего паса, но в дополнительное время удалось их дожать.
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cucumber (Киев)
10.08.2022 в 11:34
Головне не в тому, що був везуктор в минулих іграх а в тому, щоб він був у грі з Бенфікою. вася огурцов
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