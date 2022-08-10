Сабо: Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от игры киевлян в матче с австрийским "Штурмом" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Напомним, что "бело-синие" по сумме двух встреч (1:0, 2:1) прошли в следующий этап турнира.

– Такого соперника нужно побеждать и не мучиться. Я, конечно, поздравляю "Динамо" с успехом, но не узнаю нашу команду.

– Вы ждали от киевлян большего?

– Я до матча уверенно говорил, что "Динамо" пройдет "Штурм", потому что наши игроки выше класса футболистов этой австрийской команды. Но, с самого начала бело-синие почему-то играли медленно и предпочитали контроль мяча. Это был безжизненный футбол. Только после пропущенного гола "Динамо" очнулось.

– Лучший игрок матча – Цыганков?

– Не могу кого-то особо отметить в этой игре. Да, результат получили, молодцы, но… Что касается Цыганкова, то гол он забил уже после того, как оборона "Штурма" была разобрана. Хотя голевую передачу Виктора отмечу, конечно.

Читайте также Стал известен лучший игрок матча Штурм - Динамо по версии SofaScore

Вы спрашиваете об удачных заменах… Считаю, что Луческу – очень удачливый тренер. Раньше говорили об особой удачливости Лобановского. Куда там… Мирча Луческу столько уже решающих матчей выиграл – в сложных обстоятельствах, действуя от обороны", - отметил Сабо.