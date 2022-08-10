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Стало известно, где и когда Динамо сыграет с Бенфикой в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено
(6 голосов)

Первая игра состоится через неделю

Стало известно, где и когда Динамо сыграет с Бенфикой в Лиге чемпионов

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" одолело в двухматчевом противостоянии третьего раунда отбора Лиги чемпионов австрийский "Штурм"(1:0, 2:1) и пробилось в раунд плей-офф квалификации.

Соперником киевлян на этой стадии будет португальская "Бенфика". Первый матч будет номинально домашним для украинской команды и состоится 17 августа на стадионе Мейськи в польском Лодзе. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

Ответная игра запланирована на 23 августа, сообщает официальный сайт УЕФА. Игру будет принимать домашняя арена "орлов" "Эштадиу ду Бенфика". Стартовый свисток арбитра раздастся в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
UEFA

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
10.08.2022 в 13:02
не ставте Беседина
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0
-2
dakotat
10.08.2022 в 12:32
Славэтнэ кыйивськэ дынамо в двухматчах шестерочку получит.
Ответить
0
-6
alktus (Хмельницкий)
10.08.2022 в 12:52
Сабо, ты???
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+1
-1

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