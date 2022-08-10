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Стало известно, где и когда Динамо сыграет с Бенфикой в Лиге чемпионов
Первая игра состоится через неделю
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" одолело в двухматчевом противостоянии третьего раунда отбора Лиги чемпионов австрийский "Штурм"(1:0, 2:1) и пробилось в раунд плей-офф квалификации.
Соперником киевлян на этой стадии будет португальская "Бенфика". Первый матч будет номинально домашним для украинской команды и состоится 17 августа на стадионе Мейськи в польском Лодзе. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
Ответная игра запланирована на 23 августа, сообщает официальный сайт УЕФА. Игру будет принимать домашняя арена "орлов" "Эштадиу ду Бенфика". Стартовый свисток арбитра раздастся в 22:00 по киевскому времени.
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