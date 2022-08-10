Правильный отскок. Акценты зрителя на игре Штурма с Динамо

Если у кого-то и были сомнения в том, что второй соперник "Динамо" в сезоне слабее первого, то после матча в Граце они должны были окончательно развеяться. Уж начиная с середины второго тайма – однозначно. И, тем не менее, и здесь, для прохода "Штурма" нам понадобилось дополнительное время.

Все самые яркие моменты матча Штурм – Динамо Киев доступны в режиме Live в нашем Telegram

Игра была значительно зрелищнее, чем в Лодзи: количество голевых моментов возросло более чем в два раза. А если учитывать экстра-таймы, то даже втрое. Особняком стоят последние полтайма основного времени, когда не было создано ровным счетом ничего.

Зато завершились они выстрелом Гармаша в перекладину хозяйских ворот. Чуточку ниже – и на этом болельщицкое сердце успокоилось бы. Невольно вспомнились слова одного из комментаторов матча: "Ловлю себя на мысли, что нам нужен какой-то правильный отскок". В этот раз он опять был "неправильным": добивания не последовало.

К слову, дилетантизм, явственно звучавший в этом голосе за кадром, изрядно утомил. На его фоне даже Цыганык слушался профессором футбола. Это был тот самый спутник телезрителя, что полушепотом вещал в сезоне на домашних играх "Днепра-1" и "Зари" на канале "УНИАН". Вот уж где точно не хотелось бы наблюдать матчи УПЛ.

Что же касается отскока, то первые полтора тайма смотрелись вполне пессимистично, заставляя думать о том, что киевлянам разве что действительно повезет "отскочить" от поражения. "Штурм" очевидно "наиграл" на свой забитый мяч, да мог рассчитывать и на второй к этому времени. Тогда как у нас в активе был лишь неудавшийся удар Буяльского и полумомент Цыганкова, с чьим ударом легко справился вратарь.

Затем, выровняв игру, команда Луческу как бы усыпила бдительность соперника, и, будь Гармаш поточнее, вряд ли мы с вами назвали бы это отскоком – отскочил тут "Штурм". Скорее это была бы победа на опыте. Что ж, ее пришлось отложить минут на десять, когда юный Вивчаренко забил решающий гол – убежден: у хозяев поля после этого больше не было шансов.

Даже не случись это удаление в концовке первого экстра-тайма, с которым "Динамо" повезло, как и в Стамбуле: у Саркарии не было весомых причин для столь грубой игры. Но я не счел бы это везение решающим. Оно лишь окончательно успокоило болельщиков и позволило добить соперника. Чтобы не мучился сомнениями.

Атака веером с Цыганковым на острие эффектно довершила начатое, подчеркнув превосходство киевлян в последние полчаса игры. Символично и логично, что усилия партнеров увенчал голом именно Виктор. Его возвращение в строй оправдалось на все сто: он таки-сделал эту разницу между двумя командами.

Достаточно вспомнить пас на Вивчаренко, когда Цыганков, лишь развернувшись с мячом, мгновенно оценил ситуацию и выдал тому на блюдечке с бело-голубой каемочкой. А молодой да – не подвел, приятно удивив своим хладнокровием. Лидер же команды Луческу принял участие во всех ее голевых моментах – четырежды ассистируя и дважды пробивая по воротам.

Словом, это был поистине правильный отскок от возможной неудачи по истечении двухсерийного поединка – о серии пенальти никто и не думал. И смотрелся он скорее как наскок. Другое дело, что играть по два часа вместо полутора для нас уже входит в привычку. Когда другие разошлись по домам после занятий, мы остаемся на продленку – команда продленного дня.

В преддверии встречи с "Бенфикой", наверное, об этом приходится только мечтать. Да тут и в "лотерее" не грех было бы поучаствовать. На секундочку, уже в первом матче Луческу не сможет рассчитывать на Гармаша и Сидорчука – двух самых опытных из тех, кого мы видели вчера на поле в его команде.

Вы удивлены, что эти необязательные карточки получили именно Денис и Сергей? Я – шобы да, так нет. И тут уже на память приходит другой анекдот.

- У вас человек вышел из самолета на ходу!!!

- Не беспокойтесь: он всегда здесь выходит.

Так выпьем же за то, чтобы нам не выйти из самолета до посадки в Лиссабоне. Для начала.