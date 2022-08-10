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Матч против Штурма стал юбилейным для Караваева на клубном уровне

Лига Чемпионов
(1 голосов)

300-й

Матч против Штурма стал юбилейным для Караваева на клубном уровне

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против австрийского "Штурма" (2:1) стал юбилейным, 300-м на клубном профессиональном уровне для динамовца Александра Караваева.

Речь идет о матчах Александра за все украинские клубы во всех турнирах. В составе "Динамо" полузащитник отыграл 104 игры, "Зари" - 166, "Севастополя" - 30. Распределение по турнирам выглядит так: в еврокубках Караваев провел 51 игру, в УПЛ – 216, в Кубке Украины – 30 и в Суперкубке Украины – 3.

Дебютная игра Караваева состоялась 22 августа 2012 года в составе "Севастополя" в домашней кубковой игре с "Буковиной" (1:0).

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Штурм (Грац)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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