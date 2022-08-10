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Матч против Штурма стал юбилейным для Караваева на клубном уровне
300-й
Фото: ФК Динамо
Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против австрийского "Штурма" (2:1) стал юбилейным, 300-м на клубном профессиональном уровне для динамовца Александра Караваева.
Речь идет о матчах Александра за все украинские клубы во всех турнирах. В составе "Динамо" полузащитник отыграл 104 игры, "Зари" - 166, "Севастополя" - 30. Распределение по турнирам выглядит так: в еврокубках Караваев провел 51 игру, в УПЛ – 216, в Кубке Украины – 30 и в Суперкубке Украины – 3.
Дебютная игра Караваева состоялась 22 августа 2012 года в составе "Севастополя" в домашней кубковой игре с "Буковиной" (1:0).
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