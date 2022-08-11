Вивчаренко: Мечта забить за родную команду сбылась

Защитник киевского "Динамо" Константин Вивчаренко прокомментировал победу над "Штурмом" (2:1 д.в) в квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что динамовец отличился дебютным мячом за первую команду киевлян.

"Момент, о котором я мечтал всю жизнь. Мечта, которая всегда была главной – забить за родную команду. Теперь она сбылась…

Осталось реализовать мечту номер 1 – победить врага и восстановить Мир на Родине. Украина, эта победа для тебя. Мы идем дальше вместе с нашими Воинами. Слава Украине", — написал Вивчаренко на своей странице в Instagram.