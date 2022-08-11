  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Вивчаренко: Мечта забить за родную команду сбылась
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вивчаренко: Мечта забить за родную команду сбылась

Лига Чемпионов
(4 голосов)

Эмоции защитника "Динамо" после победы над "Штурмом"

Вивчаренко: Мечта забить за родную команду сбылась

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Константин Вивчаренко прокомментировал победу над "Штурмом" (2:1 д.в) в квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что динамовец отличился дебютным мячом за первую команду киевлян.

"Момент, о котором я мечтал всю жизнь. Мечта, которая всегда была главной – забить за родную команду. Теперь она сбылась…

Осталось реализовать мечту номер 1 – победить врага и восстановить Мир на Родине. Украина, эта победа для тебя. Мы идем дальше вместе с нашими Воинами. Слава Украине", — написал Вивчаренко на своей странице в Instagram.

Читайте такжеМатч против Штурма стал юбилейным для Караваева на клубном уровне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Штурм (Грац) Константин Вивчаренко
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде