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Стала известна стоимость билетов на матч Динамо против Бенфики
Пропуска на нормально домашний матч киевлян уже в продаже
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Markus Tobisch/SEPA.Media
Как уже известно, киевское "Динамо" сыграет в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов с "Бенфикой". Первая встреча пройдет 17 августа в польской Лодзи на городском стадионе имени Владислава Крола. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
Билеты на этот поединок доступны для приобретения на онлайн-портале.
Стоимость билетов составляет от 40 (324 гривны) до 150 (1 217 гривен) польских злотых в зависимости от выбранного сектора. Начиная с 14 августа , билеты можно купить в кассах, которые работают на территории стадиона. Начало работы касс - 11:00 (киевское время).
Ценовые категории билетов:
Напомним, что ответный поедином между командами состоится 23 августа в Лиссабоне. Начало - в 22:00.
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