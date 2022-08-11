Стала известна стоимость билетов на матч Динамо против Бенфики

Как уже известно, киевское "Динамо" сыграет в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов с "Бенфикой". Первая встреча пройдет 17 августа в польской Лодзи на городском стадионе имени Владислава Крола. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

Билеты на этот поединок доступны для приобретения на онлайн-портале.

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Стоимость билетов составляет от 40 (324 гривны) до 150 (1 217 гривен) польских злотых в зависимости от выбранного сектора. Начиная с 14 августа , билеты можно купить в кассах, которые работают на территории стадиона. Начало работы касс - 11:00 (киевское время).

Ценовые категории билетов:

Напомним, что ответный поедином между командами состоится 23 августа в Лиссабоне. Начало - в 22:00.