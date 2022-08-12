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С Бенфикой Динамо не стоит уповать на овертайм. Плюс пару слов о триумфе Реала. Аудиомнение #156
Интересные встречи прошли в мидвик
Фото: 1) ФК Динамо + 2) Getty Images
Обсуждаем матч "Штурм" – "Динамо" и поединок "Реал" – "Айнтрахт". Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
Со "Штурмом" "Динамо" подвела реализация, а вот у "Реала" с "Айнтрахтом" подобных проблем вообще не было. Видимо, на то он и "Реал"! Немцам сейчас не слишком подходит схема с тремя защитниками, киевлянам нужен форвард, тянут ли Кроос и Модрич, почему оборона мадридцев каземирозависимая – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:46 – "Штурм" – "Динамо" (1:2);
10:47 – "Реал" – "Айнтрахт" (2:0);
18:56 – Не попадайте в офсайд!
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