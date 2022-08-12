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С Бенфикой Динамо не стоит уповать на овертайм. Плюс пару слов о триумфе Реала. Аудиомнение #156

Лига Чемпионов
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Интересные встречи прошли в мидвик

С Бенфикой Динамо не стоит уповать на овертайм. Плюс пару слов о триумфе Реала. Аудиомнение #156

Фото: 1) ФК Динамо + 2) Getty Images

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем матч "Штурм" – "Динамо" и поединок "Реал" – "Айнтрахт". Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

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Со "Штурмом" "Динамо" подвела реализация, а вот у "Реала" с "Айнтрахтом" подобных проблем вообще не было. Видимо, на то он и "Реал"! Немцам сейчас не слишком подходит схема с тремя защитниками, киевлянам нужен форвард, тянут ли Кроос и Модрич, почему оборона мадридцев каземирозависимая – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:46 – "Штурм" – "Динамо" (1:2);

10:47 – "Реал" – "Айнтрахт" (2:0);

18:56 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Денис Гармаш Карим Бензема Виталий Буяльский Бенфика (Лиссабон) Суперкубок УЕФА Лига чемпионов Георгий Бущан Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Реал (Мадрид) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Штурм (Грац) Виктор Цыганков Подкаст Аудиомнение Константин Вивчаренко Подкасты UA-Футбол
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